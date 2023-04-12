Враг продолжает террор: оккупанты обстреляли Харьковщину, медики борются за жизнь раненых
Российские войска в среду, 12 апреля, совершили обстрел поселка Двуречная Купянского района Харьковской области. Ранены двое гражданских, оба в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Враг продолжает террор гражданского населения прифронтовых территорий Харьковщины", – написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, ранения получили 40-летний мужчина и 30-летняя женщина. Сейчас врачи борются за их жизни.
"Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы тревоги", – призвал Синегубов.
В котором часу произошел обстрел, руководитель ОВА не уточнил.
В то же время, и.о. начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич рассказал "Суспільному", что утром 12 апреля армия РФ открыла огонь из артиллерии по Двуречной.
"Прилетело в частный сектор в землю", – сказал он и добавил, что поселок подвергается постоянным обстрелам.
Воздушную тревогу на Харьковщине 12 апреля объявляли уже дважды: в час ночи (длилась около часа) и в час дня (была отменена через 10 минут).
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Российский оккупант в перехваченном телефонном разговоре признался отцу, что получил приказ обстреливать дома мирных жителей на Харьковщине.
– По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Берестовое, Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка Харьковской области.
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