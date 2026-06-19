"Враг продвигается небольшими группами и ищет слабые места в обороне": Сырский рассказал о ситуации на Донбассе. Фото

Российские оккупанты на Донбассе не меняют свою тактику: обладая превосходством в живой силе, они, не считаясь с потерями, "продолжают оказывать постоянное давление". В частности, захватчики пытаются продвигаться вперёд небольшими штурмовыми группами и наращивать интенсивность атак. Однако украинские защитники ведут "активную оборону" и "наносят противнику ощутимые потери".

Видео дня

Об этом 19 июня рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский по итогам посещения линии боестолкновений на Донбассе. В частности, командующий посетил воинские части на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях.

Ситуация на Донбассе

Генерал непосредственно на месте заслушал доклады командиров бригад и пограничного отряда о текущей обстановке, характере действий противника и состоянии обеспечения подразделений. По итогам работы Сырский "принял необходимые решения и отдал соответствующие указания".

Главные истории дня

По словам командующего ВСУ, особое внимание было уделено ситуации на Константиновском направлении. Генерал Сырский заслушал доклад командира 19-го армейского корпуса Александра Бакулина об оперативной обстановке на этом направлении и непосредственно в районе города, вместе проанализировали действия противника, его намерения и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

"Российские оккупационные войска продолжают оказывать постоянное давление, имея преимущество в живой силе и не считаясь с потерями. Враг пытается продвигаться небольшими штурмовыми группами, искать слабые места в обороне и наращивать интенсивность атак. Но мы своевременно выявляем эти намерения, ведем активную оборону и наносим противнику ощутимые потери", – отметил командующий.

Награды воинов

На передовой Александр Сырский поблагодарил украинских защитников и наградил их. В частности, были награждены бойцы беспилотных авиационных систем 3-го пограничного отряда "за эффективную боевую работу и весомый вклад в уничтожение российских оккупантов".

Кроме того, командующий поблагодарил военнослужащих 19-го армейского корпуса "за профессионализм, выдержку и ежедневный тяжелый труд", военнослужащим 56-й отдельной мотопехотной бригады и 156-й отдельной механизированной бригады "за стойкость, мужество и самоотверженное выполнение боевых задач".

Отдельно генерал Сырский отметил "за стойкость и мужество" военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила – воинов, которые уже более двух лет защищают Часов Яр.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня есть достаточно много позитивных новостей с фронта о подрыве вражеской логистики, замедлении наступления противника и его рекордных потерях, а с другой стороны – негативные новости из Константиновки.

Так что же будет на Донбассе и как случилось, что армия России оказалась в худшем с 2022 года положении, читайте в отдельном проекте OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!