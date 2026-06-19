Что будет на Донбассе, почему ДРГ "кошмарят" украинское приграничье и как вышло, что армия России оказалась в худшем с 2022 года положении: анализ ситуации

Ситуация в зоне боевых действий с начала июня создала диссонирующую волну в украинском информационном пространстве. С одной стороны, довольно много позитивных новостей с фронта касательно вырезания вражеской логистики, замедления наступления противника и его рекордных потерь, а с другой – негативные новости из Константиновки. Что же, разберемся в ситуации на фронте дабы иметь не сумбурное, а отчетливое представление о происходящем.

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Прежде всего отмечу, что в целом по всей ЛБС российские оккупационные войска ежедневно проводят в среднем до 250 боестолкновений, но при этом ни на одном участке не имеют серьезных достижений, ограничиваясь исключительно тактическими продвижениями на отдельных локациях.

Суммарно за первую половину июня РОВ осуществили 3 524 боестолкновения по ЛБС протяженностью более 1 400 км. При этом, основными локациями активности противника стали Гуляйпольское направление, суммарный участок повышенной активности – 15 км, Покровско-Мирноградская агломерация, на участке от Гришиного до Родинского – 15 км, а также Константиновское направление, бои за Константиновку – 20 км.

Таким образом, максимально активная протяженность фронта не превышает 50 из 1 400 км.

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Кроме того, за первую половину июня РОВ потеряли 18 720 человек при захвате 30,5 км² территорий Украины – пропорция 624 л/с на 1 км².

В целом же с начала 2026 года РОВ уже потеряли 177 710 оккупантов, захватив при этом около 720 км². Примечательно то, что в 2025 году, в ходе весенне-летней наступательной кампании, армия страны-агрессора захватывали в среднем 500 км² в месяц. Итак, 500 км² в месяц год назад и 720 км² за почти полгода 2026.

Эти показатели дают предварительное понимание того, что летняя кампания для РОВ стартовала ни чуть не лучше провальной весенней наступательной, а по ряду показателей даже хуже. Тем не менее, эти негативные для РОВ показатели россияне будут стараться нивелировать боями за Константиновку, которым в информационном пространстве РФ стараются придавать большее значение, нежели проблемным плацдармам площадью в десятки тысяч квадратных километров.

Бои за Константиновку

В мае РОВ значительно интенсифицировали инфильтрации в Константиновку малых тактических групп, имея возможность осуществлять их одновременно с восточного фланга, зоны ответственности 3-го армейского корпуса, и западного – через села Бересток и Иллиновка, зоны ответственности 8-й общевойсковой армии.

Имея возможность просачиваться в Южный и Солнечный районы Константиновки, малые тактические группы РОВ закрепляются в зданиях, таких как школа №1, инфекционная больница, детский сад "Ягодка", строительный лицей №39. И далее, по мере накопления и концентрации, двигаются по улицам Громова, Европейской и Степана Бандеры к промышленной зоне. Сложнее продвижение у РОВ проходит с восточного фланга через районы Шанхай, Гора, Металлург и прочие.

Очевидно, что целью вражеских МТГ является отрезание промышленной зоны в центре города, по правый и левый берег Кривого Торца, через мост "Северный путепровод".

Сейчас информационное пространство разрывает дискуссия относительно того, как удастся Силам обороны Украины удержать Константиновку. Но правильныый вопрос – как долго мы сможет удерживать город, дабы тормозить и истощать противника?

Сохранить контроль над Константиновкой у СОУ шансы минимальные – это объективная реальность, но вот истощить врага, ввязывающегося в бои за город – наша основная задача на этом участке фронта. Единственном, из которого российская пропаганда попытается создать некую эпическую победу 2026 года, уровня упоминания в новогодней речи Путина.

Но, по факту, бои за Константиновку могут настолько измотать и сковать РОВ на этом участке, что он может на долгое время стать тупиковым направлением. Например, как та же Покровско-Мирноградская агломерация, после боев за которую российские войска так и не могут до сих пор возобновить интенсивное наступление на Доброполськом направлении.

Поэтому при всей катализируемой панике вокруг Константиновки к боям за нее и вероятному исходу следует относиться более рационально и сдержанно. Особенно с учетом тенденций на других участках фронта.

Славянско-Краматорская дилемма

Также на себя обращают внимание тактические успехи РОВ на восточном фланге Славянско-Краматорского плацдарма. В зоне бывшего Северского направления российская 3-я ОВА продолжает продвижение в режиме создания "карманов" путем просачивания по лесополосам.

И хотя по сравнению с осенью-зимой 2025-го продвижение снизило темпы, инерциальная тенденция сохраняется и не может не вызывать беспокойства, поскольку полной стабилизации на этом участке фронта не наблюдается. А он в вопросах обеспечения безопасности непосредственно Славянско-Краматорской агломерации играет крайне важную роль.

Логистический локдаун

Начиная с весны этого года Силы беспилотных систем Украины системно масштабировали удары по логистике РОВ на временно оккупированных территориях, а также вглубь самой РФ.

На сегодняшний день глубина нанесения ударов по тыловой части страны-агрессора уже превышает 2 тыс. км. По количеству применяемых в течение месяца дронов типа deep-strike Украина обогнала Россию и продолжает наращивать этот показатель.

Но, настоящей неожиданностью для РОВ стало резкое и предельно быстрое умерщвление российской логистики в средней тыловой зоне.

Самым ярким примером успешности этой работы является не только не скрываемый топливный кризис, но и рекордные показатели потерь противника в категории автомобильного транспорта.

Вашему вниманию предлагаю динамику потерь противником автомобильных средств с начала 2026 года:

январь – 4 021 единиц;

февраль – 4 071;

март – 6 068;

апрель – 6 431;

май – 8 612;

июнь (первая половина месяца) – более 6 300.

Логистический локдаун генерирует новые рекорды, а СБС закрывают все больше маршрутов на временно оккупированных территориях – таким образом снижая боеспособность РОВ и срывая их наступательные действия.

По сути, эти действия создают для оккупационных войск предельно неблагоприятные условия не просто на некоем отдельно взятом участке фронта, направлении, локации или плацдарме. Более 65 тыс км² материкового и полуостровного юга Украины оказывается в состоянии прогрессирующего логистического кризиса, что может в ближайшей перспективе вылиться в неспособность РОВ здесь не только наступать, но и... держать оборону.

И по ряду направлений у РОВ это уже ощущается.

Оборона РОВ трещит

В начале июня главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что в мае Силы обороны освободили на 100 км² территории больше, чем потеряли. Суммарно с начала 2026 года освободили более 600 км².

Мониторинговые ресурсы, а также официальные источники не всегда оперативно обновляют информацию об успешных продвижениях СОУ, что обусловлено как требованиями безопасности, так секретности. Но очевидно, что одним из самых слабых звеньев в обороне РОВ на сегодняшний день является именно юг, где украинские войска системно контратакуют противника, вытесняя его с занятых ранее позиций.

Наиболее активное в этом плане Александровское направление, особенно район административной границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей – межречье Волчья-Вороная.

По мере возникновения вышеописанных проблем с логистикой вопрос удержания ряда позиций на юге противником должен стать для российской пропаганды куда более актуальным, нежели городские бои на участке фронта протяженностью в 20 километров и площадью активных действий менее 30 км².

Кроме того, судя по заявлениям так называемых Z-военкоров Силы обороны Украины все чаще успешно контратакуют на Лиманском, Купянском направлениях, в районе Боровой.

Очевидно, что российское командование стремясь отвлечь внимание общественности от провальной ситуации в зоне боевых действий в Украине, будет пытаться наращивать свою деятельность в приграничной зоне Харьковской, Сумской и даже Черниговской областей.

В настоящее время наблюдаются попытки российских ДРГ расширять зоны контроля в приграничье – используя МТГ, закрепляющиеся либо в покинутых селах, либо в лесополосах. По задумке российского командования, такие действия не только должны на себя смещать информационное внимание, но и рассредоточивать ресурсы ВСУ, а также создавать мнимое впечатление какого-то "большого наступления" по широкому фронту приграничья.

Но проблему РОВ в остальной части зоны боевых действий это никоим образом не решает.

Выводы

Российское наступление вдоль всей линии боестолкновения можно назвать конвульсирующей стагнацией. Наступать российские войска пытаются, но результативность этого условно относится всего к 3,5% протяженности фронта.

При этом, огромный участок временно контролируемых врагом территорий оказывается в нарастающей изоляции. Сосредотачиваясь на боевых действиях в Донецкой области, РОВ заметно ослабевают на юге Украины. Эта тенденция имеет хорошо различимые черты лавинообразного эффекта, который себя проявит уже этим летом.

Можно было бы сказать, что ситуация в зоне БД в Украине неоднозначная, но учитывая все вышеизложенные факторы и целый ряд сопутствующих, не требующих озвучивания, это будет неправильная характеристика.

И если более сдержанно подводить итог, то можно отметить, что ситуация в зоне БД в целом складывается для РОВ не наилучшим образом, а если откровенно – то российские войска находятся сейчас в худшей с конца 2022-го – начала 2023-го диспозиции.

Как мы этим воспользуемся – покажет время. Но то, что воспользуемся, это без сомнений.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".