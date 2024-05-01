Враг прорвался на одном участке, но его 'кишка вклинения' тонка. Интервью с Селезневым

Российская оккупационная армия пробила клин на одном участке линии столкновения в районе Очеретино. Однако это нельзя назвать прорывом фронта, поскольку "кишка вклинения" тонка. Более того, противник оказался в сложной ситуации: чтобы стабилизировать свои позиции, ему придется расширять основу этого клина и платить за это очень высокую цену.

Еще один клин враг пытается организовать в районе Часова Яра. К сожалению, ситуация здесь действительно сложная. Враг кратно превосходит Силы обороны, а помощи от США придется ждать минимум еще три недели.

Но вражеская армия вряд ли будет продолжать атаковать в лоб. Она может попытаться взять Часов Яр в тиски. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Как вы считаете, что произошло в Очеретино? Почему врагу удалось так серьезно врезаться вглубь нашей обороны?

– Дело в том, что прошла ротация, и вместо хорошо ориентировавшейся на местности бригады завели слабо подготовленную бригаду и не полностью обеспеченную. Плюс эти подразделения зашли на не очень подготовленные рубежи и позиции. Об этом говорит военкор Юрий Бутусов. Поскольку он находится непосредственно в боевых порядках, я думаю, он абсолютно реально оценивает ситуацию.

В связи с тем, что подразделения, которые заходили в район Очеретино, не имели достаточно серьезного уровня обеспечения и подготовки, были вопросы и к организации боевого управления, поэтому, несмотря на примеры индивидуального героизма и мужества наших военнослужащих, мы понесли там потери и утратили те рубежи и позиции, которые раньше довольно долго держали под контролем.

– Но все же это нельзя назвать прорывом фронта?

– Нет. Это прорыв на отдельном участке линии боевого столкновения. Но у россиян там достаточно непростая ситуация. Они зашли узким клином к западу от Очеретино, но для того, чтобы стабилизировать ситуацию, вынуждены расширять основу этого вклинения на юг, к северо-востоку в направлении Керамика (населенный пункт рядом с Очеретино. – Ред.), чтобы не дать возможности украинской армии в рамках контрнаступательных действий срезать этот выступ.

Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе ситуация на этом участке фронта, скорее всего, будет стабилизирована, то есть не будет продвижения российских штурмовых подразделений на запад. Скорее всего, противник будет сосредотачиваться на флангах, чтобы закрепить это вклинение соответствующим образом.

– На эту тему в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказался израильский военный эксперт Давид Шарп. По его мнению, эта ситуация опасна для подразделений Сил обороны, оказавшихся в невыгодном положении.

– Бесспорно. Конкретный пример – населенный пункт Керамик. Там сейчас в боевых порядках находится мой товарищ. Фактически Керамик оказался в полуокружении, и наши подразделения отошли оттуда на северо-запад, чтобы не попасть в оперативное окружение. То есть ситуация достаточно динамичная. Но военное руководство на местах принимает совершенно рациональные решения. Что более важно: сохранить квадратные километры под контролем или сохранить жизнь наших военнослужащих? Безусловно, жизнь военнослужащих в приоритете. Поэтому маневренная оборона, которую мы видим, – наиболее рациональный подход.

Я считаю, что, скорее всего, противник будет стабилизировать ситуацию, чтобы не позволить украинским Силам обороны уже в рамках противодействия ликвидировать этот плацдарм. Говорить о масштабировании, думаю, нет смысла по одной простой причине: "кишка вклинения" слишком тонка. Чем дальше противник будет вклиниваться, тем больше ресурсных расходов будет нести, чтобы удержать фланги.

– Вы сказали о "кишке вклинения" в Очеретино. Мы видим еще одну такую "кишку" в районе Часова Яра, к северо-востоку от этого населенного пункта. Разумеется, там сейчас очень сложная ситуация. Но каков ваш прогноз: удастся ли Силам обороны удержать Часов Яр, в частности с учетом того, что военная помощь США должна вскоре поступить на фронт?

– Несмотря на многочисленные заявления, в том числе официальных спикеров американского Пентагона, о том, что военная помощь уже поступает, по моим оценкам, не ранее чем через 3-4 недели на фронте окажется достаточное количество боеприпасов, чтобы уничтожать противника в товарных количествах. А это значит, что у противника по-прежнему сохраняется окно возможностей для реализации своих планов.

Что касается Часова Яра, то я не уверен, что они и дальше будут действовать так, атакуя в лоб. Скорее всего, они смогут взять под контроль ту часть Часова Яра, которая находится к востоку от ирригационного канала Северский Донец – Донецк. Я подозреваю, что они будут пытаться обойти Часов Яр с флангов, атакуя его с севера и с юга, чтобы взять в тиски. По крайней мере, динамика действий российских оккупантов сейчас демонстрирует примерно такие планы вражеской армии.

Но мы должны четко понимать, что ситуация на поле боя определяется исключительно ресурсными возможностями. Если противник имеет тотальное преимущество в бронетехнике, как минимум в 3-4 раза, 6-кратное преимущество в личном составе, 10-кратное преимущество в артиллерийских средствах поражения и 30-кратное в авиационной компоненте, то говорить о стабилизации ситуации на поле боя, даже учитывая, что украинская армия находится в стратегической обороне, не приходится.

Поэтому именно темпы и объемы поставок военно-технической помощи от наших западных партнеров являются определяющими, от них будет зависеть ситуация на поле боя. Хотя обратите внимание на динамику ракетных обстрелов, которые в последнее время совершают российские оккупанты, – они начинают лупить по нашим железнодорожным станциям в районе Днепра, Синельникова и Павлограда.

Почему? Потому что в районе этих населенных пунктов в том числе есть ключевые железнодорожные развязки. Безусловно, противник бьет по нашей логистике, чтобы у нас были проблемы с оперативной масштабной переброской наших сил и средств на наиболее угрожающие направления.

Я думаю, что противник отслеживает перемещение грузов военно-технического назначения, начиная от западных границ нашей страны. И тут я думаю, что немало головной боли будет у наших логистов, чтобы обеспечить скрытое и безопасное перемещение грузов военного назначения.

Противник точно не будет бить по территории Германии и Польши, хотя представители Пентагона заявляют о том, что многие военно-технические ресурсы сосредоточены на базах на территории этих стран. Но очевидно, что они будут пытаться отслеживать и уничтожать грузы, которые мы получаем от наших европейских и заокеанских партнеров, пока они направляются по территории нашей страны в направлении линии боевых столкновений.

– Сегодня часто говорят о готовящемся летнем наступлении российской оккупационной армии. Во-первых, какое направление враг может выбрать как приоритетное? Во-вторых, удастся ли Силам обороны остановить это наступление, учитывая поступающую помощь?

– Не только техника и вооружение, которые мы получаем от наших западных партнеров, но и создание линии инженерных фортификаций играет большую роль. Президент заявил о 2 тысячах километров трехуровневой сети инженерных фортификаций. Строительство продолжается. Конечно же, не везде успевают сделать все в полном объеме, но процесс идет.

Я думаю, что одна из причин утраты нами контроля над Очеретино связана либо с тем, что не все фортификации были достаточно подготовлены и оборудованы, либо с тем, что они были разрушены противником. К примеру, за счет активного применения артиллерии и КАБов.

Что касается перспектив, то, мне кажется, очевидно, что противник будет пытаться реализовать план подготовки плацдармов в районе Часова Яра, чтобы создать угрозу Константиновке и в перспективе – Славянско-Краматорской агломерации. Противник будет трансформировать свое численное преимущество в направлении к западу от Авдеевки и к югу от Марьинки, чтобы срезать наш выступ в районе Угледара.

То есть противник готовит плацдармы с учетом летне-осенней кампании. Ведь очевидно, что основная политическая миссия, возложенная на российскую армию, – полная оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей.