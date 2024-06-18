Враг пять раз пытался штурмовать Волчанск: Силы обороны дали отпор – Генштаб

На Харьковщине оккупанты уже пять раз начинали штурмовые операции в районе Волчанска. Однако наибольшую активность враг проявляет в направлении Покровска.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 18 мая. В общей сложности с начала суток количество боевых столкновений возросло до 76.

Российский агрессор продолжает наступательные действия с целью прорыва обороны украинских войск, однако Силы обороны продолжают успешно противостоять враждебному давлению. На Харьковском направлении было зафиксировано пять попыток штурма в районе Волчанска, и два боевых столкновения продолжаются. Также агрессор ведет воздушные удары: на село Симиновка было совершено три удара российскими управляемыми авиабомбами. В общей сложности противник применил 10 управляемых авиабомб на этом направлении.

На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до восьми. В настоящее время продолжается отражение двух вражеских атак вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка и Берестово. В районе Синьковцы агрессор нанес удар неуправляемыми авиаракетами.

На Лиманском направлении оккупанты совершили 10 наступательных действий с начала суток. В настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения, к которым добавилась новая локация – Серебрянский лес. Ситуация находится под контролем сил обороны.

На Северском направлении число боев этих суток остается на уровне 13.

На Краматорском направлении продолжаются два боевых столкновения: в микрорайоне Часов Яр – Новый и в поселке Ивановское.

На Торецком направлении противник пока не ведет штурмовых действий, однако нанес авиаудары с помощью управляемых авиабомб (КАБ) и не управляемых ракет (НАР) в районе города Торецка.

На Покровском направлении идет сразу 11 боевых действий, где российские оккупанты активно пытаются прорвать оборонные линии украинских войск. Отражение атак продолжается, в том числе в районах Евгеньевки, Калинового, Александрополя и Сокола. Общее количество боевых столкновений на этом направлении с начала суток составляет 25. Ситуация под контролем, украинские военные продолжают активно противодействовать врагу. Потери противника на Покровском направлении составляют более 50 человек и 102 санитарных потери. Также был уничтожен один миномет и повреждены два танка врага.

На Кураховском направлении продолжается третья в сутки атака российских войск в районе Красногоровки.

На Времивском направлении украинские войска препятствуют штурмовым действиям врага в районе Урожайного. Враг также ударил по Угледару с помощью управляемых авиабомб.

На Ореховском направлении враг второй раз с начала дня совершил атаку на Малую Токмачку, однако безуспешно.

На других направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Ранее в Главном управлении разведки показали, как бойцы Международного легиона дают отпор российским оккупантам в районе Часового Яра Донецкой области. У защитников есть единственный приказ – не дать оккупантам продвинуться вперед и всех уничтожить.