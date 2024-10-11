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Враг пытается атаковать, несмотря на потери: на фронте произошло 114 боевых столкновений – Генштаб

Анна Павлова
War
4 минуты
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Враг пытается атаковать, несмотря на потери: на фронте произошло 114 боевых столкновений – Генштаб

Страна-оккупант несет многочисленные потери в личном составе. Но не перестает атаковать украинских военных. Ситуация на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 10 октября. Всего с начала суток на фронте произошло 114 боевых столкновений.

Война в Украине

За сегодняшний день противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара (15 ракет), 45 авиационных ударов (75 КАБ). Также враг использовал для атак 635 дронов-камикадзе. Совершил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В четверг, 10 октября, в Генштабе за эффективную и профессиональную боевую работу отметили воинов 3-й отдельной штурмовой бригады и 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных Сил Украины, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе. .

Враг пытается атаковать, несмотря на потери: на фронте произошло 114 боевых столкновений – Генштаб

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку от Волчанска и Тихого. По имеющейся информации, сегодня потери противника на направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, три уничтоженных артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, вертолет Ми-8, 14 БпЛА и четыре автомобиля. Также украинские воины повредили три артсистемы, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

Враг пытается атаковать, несмотря на потери: на фронте произошло 114 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении враг в течение дня 12 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Семь атак противника отбиты Силами обороны. Бои продолжаются в пяти локациях.

Враг пытается атаковать, несмотря на потери: на фронте произошло 114 боевых столкновений – Генштаб

В Лиманском направлении враг атаковал 30 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Площадки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. До сих пор ведутся четыре боестолкновения, остальные – наши воины остановили.

Враг пытается атаковать, несмотря на потери: на фронте произошло 114 боевых столкновений – Генштаб

На Северском направлении враг четыре раза в течение дня тщетно пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в семь боевых столкновений. Шесть атак вблизи Орехово-Василовки, Часова Яра и Ступочек остановлены, в настоящее время идет бой в районе Часова Яра.

На Торецком направлении наши войска обили семь атак противника вблизи Торецка и Щербиновки. Четыре атаки остановлены украинскими воинами, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты 17 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается. Противник несет значительные потери – по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 103 из них – безвозвратно. Уничтожены 12 артсистем, две единицы РСЗО "Град", четыре боевых бронированных машин и 11 автомобилей, также повреждены РСЗО, шесть ББМ и пять единиц автомобильной техники окупантов.

Враг пытается атаковать, несмотря на потери: на фронте произошло 114 боевых столкновений – Генштаб

В Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки, где украинские защитники отразили 13 атак, два боестолкновения продолжаются.

Враг пытается атаковать, несмотря на потери: на фронте произошло 114 боевых столкновений – Генштаб

На Времевском направлении наши войска отразили девять атак противника, оккупанты пытаются продвинуться в направлении Богоявления.

Оккупанты, без успеха, дважды попытались атаковать наши позиции на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки и Роботиного. Получили достойный отпор.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре неудачных попытки штурмов предприняты агрессором в течение дня.

Напомним, что год назад, 10 октября 2023 года, началось наступление российских оккупационных войск на Авдеевку, что активизировало и другие участки фронта. Впоследствии его стали называть самым масштабным и продолжительным с начала вторжения в феврале 2022-го. Но каких результатов за этот год бесконечного наступления добились российские оккупанты? Читайте в материале в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Как сообщал OBOZ.UA, защитники из подразделений СБУ поразили 1226 российских танков с начала полномасштабной войны с РФ. Фактически речь идет о каждом восьмом танке из списка потерь страны-агрессора.

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