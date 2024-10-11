Враг пытается атаковать, несмотря на потери: на фронте произошло 114 боевых столкновений – Генштаб

Страна-оккупант несет многочисленные потери в личном составе. Но не перестает атаковать украинских военных. Ситуация на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 10 октября. Всего с начала суток на фронте произошло 114 боевых столкновений.

За сегодняшний день противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара (15 ракет), 45 авиационных ударов (75 КАБ). Также враг использовал для атак 635 дронов-камикадзе. Совершил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В четверг, 10 октября, в Генштабе за эффективную и профессиональную боевую работу отметили воинов 3-й отдельной штурмовой бригады и 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных Сил Украины, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе. .

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку от Волчанска и Тихого. По имеющейся информации, сегодня потери противника на направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, три уничтоженных артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, вертолет Ми-8, 14 БпЛА и четыре автомобиля. Также украинские воины повредили три артсистемы, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 12 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Семь атак противника отбиты Силами обороны. Бои продолжаются в пяти локациях.

В Лиманском направлении враг атаковал 30 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Площадки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. До сих пор ведутся четыре боестолкновения, остальные – наши воины остановили.

На Северском направлении враг четыре раза в течение дня тщетно пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в семь боевых столкновений. Шесть атак вблизи Орехово-Василовки, Часова Яра и Ступочек остановлены, в настоящее время идет бой в районе Часова Яра.

На Торецком направлении наши войска обили семь атак противника вблизи Торецка и Щербиновки. Четыре атаки остановлены украинскими воинами, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты 17 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается. Противник несет значительные потери – по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 103 из них – безвозвратно. Уничтожены 12 артсистем, две единицы РСЗО "Град", четыре боевых бронированных машин и 11 автомобилей, также повреждены РСЗО, шесть ББМ и пять единиц автомобильной техники окупантов.

В Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки, где украинские защитники отразили 13 атак, два боестолкновения продолжаются.

На Времевском направлении наши войска отразили девять атак противника, оккупанты пытаются продвинуться в направлении Богоявления.

Оккупанты, без успеха, дважды попытались атаковать наши позиции на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки и Роботиного. Получили достойный отпор.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре неудачных попытки штурмов предприняты агрессором в течение дня.

Напомним, что год назад, 10 октября 2023 года, началось наступление российских оккупационных войск на Авдеевку, что активизировало и другие участки фронта. Впоследствии его стали называть самым масштабным и продолжительным с начала вторжения в феврале 2022-го. Но каких результатов за этот год бесконечного наступления добились российские оккупанты? Читайте в материале в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Как сообщал OBOZ.UA, защитники из подразделений СБУ поразили 1226 российских танков с начала полномасштабной войны с РФ. Фактически речь идет о каждом восьмом танке из списка потерь страны-агрессора.

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