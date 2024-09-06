Враг пытается преодолеть канал Северский Донец-Донбасс, но ему это не удается: военный рассказал о ситуации

В Донецкой области войска Российской Федерации продолжают активные усилия и пытаются вытеснить Силы обороны Украины. В планах врага – пересечь канал Северский Донец – Донбасс.

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Об этом заявил пресс-офицер 26 артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников. Ситуацию на передовой он прокомментировал утром в пятницу, 6 сентября, в эфире телеканала КИЇВ24.

Канал Северский Донец – Донбасс является нашим оборонным рубежом, который враг пытается преодолеть, отметил военный.

"Я бы так сказал, что плацдарм по каналу сделать он [враг] не хотел бы. Он хотел бы вообще пересечь канал и пытаться двигаться дальше", – сказал Калашников.

Сейчас плацдарм россияне пытаются сделать на правом берегу в направлении населенного пункта Калиновское. Это длится уже около двух месяцев, указал Калашников. Оттуда российские захватчики планируют выходить на другое оперативное пространство.

"Однако это врагу не удается. И я так смотрю, в ближайшее время никак не удастся, как бы он не пытался", – считает представитель 26 АБр.

Канал Северский Донец – Донбасс – это искусственный канал водоснабжения на Донетчине, построенный в конце 50-х годов прошлого века. Перемещение воды обеспечивается с помощью насосных станций.

Начало канала находится в нескольких километрах от поселка Райгородок Краматорского района, конец – у Верхнекальмиусского водохранилища к югу от города Ясиноватая.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в новом интервью американскому телеканалу рассказал, что из-за серьезных задержек западной военной помощи у страны-агрессора России в один момент войны было преимущество перед Украиной в использовании артиллерийских снарядов 12 к 1. Сейчас ситуация лучше, но ВСУ до сих пор не получили всего оружия, обещанного партнерами.

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