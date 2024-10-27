'Враг пытается уничтожить в Украине все украинское': Зеленский вспомнил о плане победы, производстве дронов, обороне и языке

Страна-агрессор Россия пытается уничтожить в Украине все украинское, поэтому каждый результат на усиление нашего государства имеет большое значение. На следующей неделе дипломатических новостей и новых пакетов помощи должно быть больше.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 27 октября. "Сегодня готовимся к работе с партнерами на неделе. В частности, с нашими европейскими партнерами – с теми, кто поддерживает нас очень принципиально и действенно. Мы создали этот новый формат сотрудничества – Украина плюс страны Северной Европы", – рассказал он.

По словам главы государства, в рамках такого формата Киев постоянно наращивает взаимодействие: оборонное, политическое и экономическое.

"И в основе всего этого – наше ценностное взаимодействие. То, как мы видим жизнь в Европе. То, каким мы хотим передать нашу Европу следующим поколениям. Точно безопасной, точно демократической и способной защищать интересы европейцев", – сказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность каждой стране из этого формата: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Украина ожидает от всех партнеров поддержки Плана победы, сообщил глава государства.

По словам Зеленского, все союзники все равно понимают, насколько важно быть решительными.

"Понимают, что надо создавать проблемы агрессору, чтобы Россия упускала возможность портить жизнь мира. Будем говорить с "нордиками" о новых принципиальных шагах, которые могут усилить давление на Россию за эту войну и ради честной дипломатии. Поэтому дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше", – анонсировал он.

Ключевой приоритет – поддержка позиций по самым сложным направлениям фронта, поддержка украинских воинов, внутреннего производства оружия, в частности БПЛА.

Дания уже сделала соответствующие значительные инвестиции, добавил президент. Киев работает с другими партнерами, чтоб и они присоединились к инициативе.

Отдельно идет работа и на уровне стран, и на уровне крупнейших мировых компаний – производителей энергетического оборудования – для усиления энергосистемы Украины перед зимой, сообщил Зеленский.

"Это касается, прежде всего, приграничных и прифронтовых громад, таких наших городов, как Сумы, Харьков и другие, которые находятся слишком близко к российской территории. Правительственные чиновники и соответствующие дипломатические наши представители, энергетические компании имеют четкие задачи, в том числе и относительно партнеров в Северной Европе. Будем укреплять эту работу", – рассказал глава государства.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность "за эту неделю" нескольким боевым бригадам Вооруженных сил Украины.

"25-я отдельная воздушно-десантная, 79-я десантно-штурмовая, 35-я отдельная бригада морской пехоты, 65-я отдельная механизированная, 425-й отдельный штурмовой батальон и 27-я отдельная артиллерийская бригада. Молодцы, воины! На разных направлениях проявили себя одинаково хорошо ради Украины", – похвалил бойцов президент.

Также он сообщил, что в воскресенье заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского, который касался фронта и операции на Курщине.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова относительно контрактов для внутреннего производства оружия.

"И сегодня было много сказано об украинском языке, украинской культуре. Сегодня отмечаем День украинской письменности и языка. И в такой день важно сказать, что только настоящими результатами реально сохраняется все наше, все украинское. Мы в этой войне боремся против врага, который пытается уничтожить в Украине все украинское. И потому каждое действие ради нашего государства, каждый результат на усиление Украины имеют незаурядное значение", – сказал он.

Украинский лидер добавил: выиграть войну с РФ и уберечь Украину можно только вместе:

"Не каждый сам для себя, а все для Украины. И именно так должны работать каждый день – все для Украины. Каждый на своем уровне. Каждый на своем месте. Спасибо за все результаты ради Украины! Слава Украине!"

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не поддерживает замораживания войны, а Крым и Донбасс остаются ее неотъемлемой частью, что не подлежит обсуждению. Однако, по словам Ермака, для начала переговоров следует вернуть ситуацию, существовавшую до начала полномасштабного вторжения РФ.

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