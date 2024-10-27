У Зеленского ответили, допускают ли заморозку войны, и высказались по поводу выборов в США

Украина не поддерживает замораживание войны и стремится к ее полному завершению. Крым и Донбасс, оккупированные Россией еще в 2014 году, остаются неотъемлемой частью Украины, и этот вопрос не подлежит обсуждению, однако для начала переговоров следует вернуть ситуацию, которая существовала до 24 февраля 2022 года.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Corriere della Sera. Кроме того, Ермак отметил, что вероятность победы Дональда Трампа на выборах в США не вызывает опасений для Украины, ведь как демократы, так и республиканцы стремятся к справедливому миру.

"Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а о необходимости принять международно признанные границы. Но, правда, он был готов вести переговоры, исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, вместо этого мы хотим положить ей конец. Нас уверяют, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и захват территории силой. Однако для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел российской пушки. Затем мы поговорим о том, как вернуть суверенитет к границам 1991 года", – заявил глава ОП.

Ермак убежден, что ни один американский лидер не стремится содействовать победе такой автократии, как Россия. Поэтому возможный успех Дональда Трампа на выборах в США не представляет угрозы для Украины, ведь и демократы, и республиканцы стремятся к достижению справедливого мира.

На вопрос, опасается ли он победы Трампа, Ермак отметил, что Украине после трех лет войны не стоит этого пугаться.

"Мы не боимся... Конечно, для нас политика Соединенных Штатов имеет огромное значение, это наш главный союзник… Мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из кандидатов не желает позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжена. Даже Трамп говорит о необходимости справедливого мира. Республиканская партия хоть и отличается от Демократической, но знает, что на нас напали и нас нельзя победить", – пояснил руководитель ОП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, когда будет реализован План победы Украины, представителей страны-агрессора РФ можно будет увидеть на Глобальном саммите мира. Тогда можно будет говорить о реализации Формулы мира. Сейчас Москва уклоняется от настоящей дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что война в Украине закончится переговорами, а сейчас необходимо добиться "переходного периода". Он также заверил в поддержке со стороны США, пока Киев сам не определит момент для начала дипломатического процесса.