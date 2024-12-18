Враг пытается вклиниться в украинскую оборону: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Российские оккупационные войска не прекращают попыток прорвать украинскую оборону, но ВСУ активно работают над сдерживанием их продвижения. Самая сложная ситуация на фронте на Курском, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.

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Об этом сообщается в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 18 декабря. Число боевых столкновений увеличилось до 138.

Сегодня обстрелы вражеской артиллерии и минометов коснулись населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, в том числе Семеновки, Янжуловки, Турьи, Грабовского, Великой Писаревки и Пономаренок. Из РСЗО захватчики обстреливали Краснополье, а неуправляемыми авиаракетами били по Александровке.

На Харьковском направлении идет атака врага на позиции наших подразделений близ Волчанска. Противник нанес авиаудары по Волчанским Хуторам и Удах.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды атаковали наши позиции в районах Петропавловки и Лозовой. Два боестолкновения все еще продолжаются. Украинские военные мужественно удерживают оборону, нанося значительные потери противнику.

На Лиманском направлении в сутки враг совершил 11 атак на наши позиции вблизи Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершено, еще пять продолжаются.

Три атаки врага были отбиты на Северском направлении, сейчас идет бой близ Верхнекаменского.

Трижды оккупанты пытались прорваться в районах Часового Яра, Григоровки и в направлении Белой Горы. Боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг пытается прорвать нашу оборону в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. В настоящее время продолжается восемь боестолкновений.

На Покровском направлении российские войска предприняли 27 попыток вытеснить украинских защитников с занятых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Зеленого, Нововасиловки, Млечного и Новооленовки. Силы обороны отразили 19 атак, восемь боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении противник атаковал 14 раз вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Дачного. Девять атак противника были отбиты.

На Времевском направлении российские оккупанты совершили 15 атак вблизи Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого. Шесть боестолкновений все еще продолжаются.

Враг проводил наступательные действия в районе Новоандреевки на Ореховском направлении, однако атака была отражена украинскими подразделениями.

Также идет операция в Курской области, где авиация врага продолжает атаковать свои города и села. С начала суток российские самолеты нанесли 14 ударов, сбросив 17 КАБ по собственной территории. Украинские силы отразили 36 атак врага, бои продолжаются.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на Краматорском, Торецком и Времивском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городской застройке Курахово. Потери кафиров минувших суток в этом районе составляют около 50 убитых, а также были уничтожены 2 и повреждены 6 единиц вражеской техники.