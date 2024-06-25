Враг пытается выбить ВСУ с занятых рубежей: количество боевых столкновений возросло до 121 – Генштаб

В течение вторника, 25 июня, по всем направлениям фронта произошло 121 боевое столкновение Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Враг в течение дня пытался искать пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения с занятых ими рубежей.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19:00. Там отчитались об обстановке на ключевых направлениях фронта.

На Харьковском направлении российские захватчики не оставляют намерений потеснить с занимаемых позиций украинских защитников в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. На данный момент подразделения Сил обороны отразили пять штурмовых действий противника, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отбивали 10 атак оккупантов возле Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Андреевки. В настоящее время одно боестолкновение еще продолжается. Предварительные потери агрессора на данном направлении составили 89 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, боевая бронированная машина и автомобиль.

На Северском направлении успеха не имели 12 попыток противника продвинуться в глубину нашей территории в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки и Выемки. Еще один бой продолжается. Украинские воины контролируют ситуацию. По предварительным данным, потери захватчиков на направлении составляют 58 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль и три склада боеприпасов противника.

На Краматорском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Часова Яра и Ивановского. Восемь штурмовых действий украинские воины отразили, одна атака продолжается.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 39 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Успеха не имели 32 штурма агрессора, еще семь боевых столкновений продолжаются.

На Кураховском направлении продолжаются бои. С начала дня враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до шести, из которых две отбиты и четыре еще продолжаются.

На Приднепровском направлении безуспешно завершился штурм оккупантами позиций наших защитников в районе Крынков. Ситуация там контролируется ВСУ.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", – сообщает Генштаб.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 16:00 этого дня в Украине произошло 110 боевых столкновений. Оккупационная армия продолжала искать слабые места в нашей обороне на Северском, а также наращивать темпы наступательных действий на Покровском, Краматорском и других направлениях.

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