Враг продолжает наращивать темпы наступательных действий: с начала суток произошло 110 боевых столкновений – Генштаб

С начала текущих суток на фронте в Украине произошло уже 110 боевых столкновений. Оккупационная армия продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском, а также наращивать темпы наступательных действий на Покровском, Краматорском и других направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 16:00. Отмечается, что украинские защитники сдерживают давление российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери.

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