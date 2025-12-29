Враг пытается захватить Степногорск: в ВСУ раскрыли намерения РФ

В Запорожской области войска страны-агрессора РФ наращивают количество штурмовых действий. Противник пытается взять под контроль поселок Степногорск, оживились оккупанты и возле Орехова.

Силы обороны Украины принимают меры для выявления и уничтожения захватчиков. Об этом 29 декабря в телеэфире сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Они (российские войска. – Ред.) пытаются зайти и взять под свой контроль поселок Степногорск. Они туда инфильтрируются по основной дороге, которая ведет в этот поселок. Силы обороны проводят и контрудары, и поисково-ударные действия, уничтожая эти группы, но мы тоже ежедневно начали фиксировать там увеличение количества штурмовых действий, инфильтрационных групп, стало больше, соответственно, и боевых столкновений", – сказал он.

По состоянию на сейчас активизация врага фиксируется вблизи населенных пунктов Степногорск, Плавни и Приморское.

Кроме того, на другом направлении – возле Орехова, где расположены населенные пункты Малые Щербаки, Щербаки, Малая Токмачка, тоже есть определенное оживление противника, отметил спикер.

"По данным нашей разведки, враг перетянул на передовые позиции личный состав штурмовых групп. Вероятно, он начнет в ближайшие дни также активные штурмовые действия в направлении Орехова", – добавил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль заявляет об "успехах" российской армии, хотя факты этого не подтверждают. Украинские военные продолжают удерживать оборону и уничтожать противника на подступах к Константиновке в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!