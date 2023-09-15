Враг пытался наступать возле Малой Токмачки и Вербового на Запорожье, но понес большие потери, – Штупун

Оккупационные российские войска пытались наступать в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Вербовое в Запорожской области. Однако воины Сил обороны сдерживают врага, в результате их действий россияне понесли большие потери и были вынуждены отступить.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона в четверг, 24 сентября. По его словам, на юге противник уменьшил количество авиаударов, однако увеличил артобстрелы.

"В районе Малой Токмачки и Вербового Запорожской области враг, пытаясь идти вперед, понес значительные потери", – рассказал он.

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На Мелитопольском направлении подразделения Сил обороны Украины "закрепляются на освобожденных территориях".

Кроме того, россияне проводили безуспешные наступательные действия в районе Марьинки – за прошедшие сутки оккупанты совершили 14 попыток вытеснить подразделения украинской армии. Все они были безуспешными.

Также Штупун рассказал, что на линии боевого столкновения в последние два дня есть относительное затишье – оккупанты уменьшили количество авиаударов.

"Вчера было всего 10 авиационных ударов, 18 боевых столкновений. В то же время враг увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов и обстрелов из танков. Наши ребята отвечают", – добавил Штупун.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября в Министерстве обороны Украины заявили, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Андреевка. Однако бойцы третьей штурмовой бригады опровергли это заявление.

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