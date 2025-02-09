Враг пытался переправиться через реку Оскол: ВСУ уничтожили оккупантов

Россияне на Купянском направлении накануне попытались форсировать реку Оскол. Украинские воины накрыли их огнем, личный состав вражеской армии был уничтожен.

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А под Торецком защитники сбили российский штурмовик Су-25. О ситуации на восточном фронте рассказали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

На Харьковском направлении россияне накануне атаковали позиции Сил обороны в Волчанске. Защитники дали бой, враг понес потери и отступил.

А на Купянском направлении россияне проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. А вблизи Двуречной они попытались переправить личный состав через реку Оскол. Украинские воины эту попытку вовремя обнаружили и ударили по захватчикам. В результате оккупанты были уничтожены.

На Лиманском направлении атаки врага были направлены на украинские позиции недалеко от Новолюбовки, Ямполевки и Торского. Ухудшения тактического положения защитники не допустили.

На Северском направлении россияне с применением мототехники попытались обойти позиции сил обороны в районе Белогоровки с юга. В результате огневого поражения враг был уничтожен.

На Краматорском и Торецком направлениях подразделения Сил обороны сдерживали атаки оккупантов в районах Белой Горы, Крымского, в Торецке и Часовом Яру. Противник активно применял артиллерию, БПЛА, бомбардировочную и штурмовую авиацию. Вблизи Торецка нашими воинами был сбит российский самолет Су-25.

На Покровском направлении оккупанты атаковали позиции наших войск в районах Елизаветовки, Проминя, Новоалександровки, Андреевки, Серебряного и Шевченко. Продолжаются бои в Лысовке, Надиевке, Дачном и Песчаном.

Южнее Ясеново противник пытался проводить наступательные действия с применением бронетехники. В результате подрыва на установленных украинскими воинами минно-взрывных заграждениях были повреждены два танка и две БМП. От последующих наступательных захватчики отказались.

На Новопавловском направлении противник проводил наступательные действия вблизи Константинополя и Нового Комара. Южнее Раздольевки для повышения мобильности своих штурмовых групп оккупанты применили мототехнику и багги. В результате огневого поражения были уничтожены и повреждены одна багги и двенадцать мотоциклов. Продолжается поиск и ликвидация остатков личного состава.

"Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага, пытающегося реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", – добавили в ОСГВ "Хортица".

Напомним, накануне, 8 февраля, потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, самолет, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня, 127 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.

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