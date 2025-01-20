Враг пытался вклиниться в нашу оборону: на фронте произошло 151 боевое столкновение – Генштаб

На поле боя в Украине в понедельник, 20 января по состоянию на 22:00, произошло 151 боевое столкновение воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Почти половину атак враг совершил на Покровском направлении, там в течение суток зафиксировано 72 боестолкновения.

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Кроме того, на этом участке фронта армия России потеряла за день 337 оккупантов, из них 143 были ликвидированы. Об этом говорится в сводке с передовой, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении в этот день произошло два боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг восемь раз пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций вблизи Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызового. Одно боестолкновение по состоянию на 22:00 еще продолжалось.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз неподалеку от Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного. Два боестолкновения еще не были завершены.

На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, украинские воины атаку отбили.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали девять вражеских попыток продвинуться вперед около населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Торецком направлении российские оккупационные войска 16 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ. Враг получил отпор в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Щербиновка и Озаряновка. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении противник совершил 72 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность врага – в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надеевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. 65 атак отбито, еще семь боестолкновений продолжаются.

Потери армии РФ на этом направлении передовой за день составили 337 человек, из них 143 безвозвратно. Уничтожены 13 автомобилей, три средства спутниковой связи и 17 БпЛА. Кроме того, повреждены боевая бронированная машина и автомобиль оккупантов.

На Новопавловском направлении остановлено семь штурмовых действий противника, захватчик пытался идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Великой Новоселки и в направлении Привольного.

На Приднепровском направлении воины Сил обороны четырежды отражали атаки российских захватчиков.

На Курском направлении произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов (24 КАБ) и провел 337 артиллерийских обстрелов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил, обстреливает позиции наших войск и гражданской инфраструктуры, применяет авиацию.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины в зоне ответственности ОТУВ "Северск" заметили изменения в тактике, используемой РФ для дроновых обстрелов. Россияне меняют маршруты полета и применяют БПЛА с разными техническими характеристиками.

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