Оккупанты меняют маршруты и технические характеристики дронов: в ОТГ 'Северск' раскрыли детали

Украинские воины в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Северск" заметили изменения в тактике, которую государство-агрессор РФ использует для дроновых обстрелов. Россияне меняют маршруты полета и применяют БПЛА с различными техническими характеристиками.

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В эфире новостного марафона об этом рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник. Он подтвердил, что оккупанты используют беспилотники с другими теххарактеристиками.

По его словам, дроны постоянно совершенствуются со стороны врага, но и наши средства радиоэлектронной борьбы не стоят на месте.

"Также враг меняет маршруты захода. Они стратегически определены прежде всего с территории Курской области. Также с территории Брянской области фиксировались заходы. Они меняют высоту, маршруты", – уточнил Мысник.

Он заверил, что наши мобильно-огневые группы и другие военнослужащие максимально работают над тем, чтобы ликвидировать вражеские дроны и не допустить их продвижения в глубину украинской территории.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели Силы обороны Украины сбили 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов РФ.

– В ночь на 20 января страна-агрессор атаковала Украину десятками дронов (типа "Шахед" и имитационными) . Наши воины сбили 93 беспилотника над 13 регионами.

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