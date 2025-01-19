Зеленский: за неделю Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать украинцев постоянными обстрелами. Враг применяет для террора огромное количество ракет и дронов-камикадзе.

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Только в течение недели Силы обороны Украины сбили 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что еще 136 российских дронов, применяемых в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей. Зеленский подчеркнул, что необходимо и дальше усиливать защиту нашего неба.

"Большая благодарность всем нашим воинам, военной авиации, зенитчикам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам", – отметил президент.

Также гарант подчеркнул, что в целом за неделю российские оккупанты применили против Украины около 550 ударных дронов, около 60 ракет разных типов и более 660 авиационных бомб. Президент отметил, что большее количество зенитных ракетных комплексов Patriot позволит защитить больше жизней украинцев. В то же время Зеленский добавил, что дальнобойные возможности для Украины станут гарантией того, что российскую агрессию удастся остановить.

Напомним, утром 18 января Россия нанесла удары по Запорожью. Был поражен объект инфраструктуры, повреждены жилые дома.

Практически одновременно с Запорожьем Россия атаковала Киев. По столице захватчики ударили баллистикой. На 6 утра было известно о погибших в Шевченковском районе города, там же горело нежилое здание и возникло возгорание в одной из многоэтажек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска утром 18 января ударили из артиллерии по городу Станислав Херсонской области. В результате обстрела погиб 71-летний мужчина. Также захватчики нанесли удар по Бериславу.

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