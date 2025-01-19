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Зеленский: за неделю Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов

Алексей Лютиков
War
2 минуты
816
Зеленский: за неделю Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать украинцев постоянными обстрелами. Враг применяет для террора огромное количество ракет и дронов-камикадзе.

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Только в течение недели Силы обороны Украины сбили 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что еще 136 российских дронов, применяемых в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей. Зеленский подчеркнул, что необходимо и дальше усиливать защиту нашего неба.

"Большая благодарность всем нашим воинам, военной авиации, зенитчикам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам", – отметил президент.

Также гарант подчеркнул, что в целом за неделю российские оккупанты применили против Украины около 550 ударных дронов, около 60 ракет разных типов и более 660 авиационных бомб. Президент отметил, что большее количество зенитных ракетных комплексов Patriot позволит защитить больше жизней украинцев. В то же время Зеленский добавил, что дальнобойные возможности для Украины станут гарантией того, что российскую агрессию удастся остановить.

Зеленский: за неделю Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов
Зеленский: за неделю Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов
Зеленский: за неделю Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов
Зеленский: за неделю Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов
Зеленский: за неделю Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов
Зеленский: за неделю Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов
Зеленский: за неделю Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов

Напомним, утром 18 января Россия нанесла удары по Запорожью. Был поражен объект инфраструктуры, повреждены жилые дома.

Практически одновременно с Запорожьем Россия атаковала Киев. По столице захватчики ударили баллистикой. На 6 утра было известно о погибших в Шевченковском районе города, там же горело нежилое здание и возникло возгорание в одной из многоэтажек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска утром 18 января ударили из артиллерии по городу Станислав Херсонской области. В результате обстрела погиб 71-летний мужчина. Также захватчики нанесли удар по Бериславу.

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