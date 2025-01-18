Оккупанты совершили артобстрел Станислава: погиб мужчина

Российские войска утром 18 января ударили из артиллерии по городу Станислав Херсонской области. В результате обстрела погиб 71-летний мужчина.

Видео дня

В момент вражеской атаки погибший находился на улице. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Из артиллерии по мирному украинскому городу оккупанты ударили около 10 часов утра 18 января.

"В результате атаки погиб 71-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице. При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отметили в прокуратуре региона.

Там также заверили, что прокуроры совместно со следователями продолжают активно документировать военные преступления, совершенные военнослужащими ВС РФ.

Напомним, утром этого дня российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев. В столице погибли три человека, еще трое пострадали. Поражены производственное здание, станция метро и магистральный водопровод.

Также российские ракеты прилетели в Запорожье. Там зафиксировано разрушение объекта инфраструктуры, жилых домов и храма. Пострадали не менее десяти человек, трое считаются пропавшими без вести.

А в Павлограде в Днепропетровской области россияне пытались уничтожить с помощью дрона промышленный объект, на нем фиксируются разрушения, однако люди не пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!