Враг сбавил обороты, но продолжает попытки прорыва обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Украинские военные не прекращают наносить значительные потери врагу. В свою очередь российские оккупанты несколько сбавили обороты, но не оставили попыток прорыва нашей обороны.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 21 февраля 2025 года. С начала суток общее количество боевых столкновений по всей линии фронта составляет 53.

Противник продолжает применять артиллерийские обстрелы в областях, граничащих с врагом. Под ударами российских сил оказались районы населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск, Волковка и Кучеровка Сумской области.

На Харьковском направлении враг не проводил наступательных действий, однако нанес авиаудар НАРами по населенному пункту Золочев.

На Купянском направлении наши защитники отбили три штурма возле Загрызового. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении противник атакует районы населённых пунктов Копанки, Новолюбовки, Тернов и Колодязив. В общем, с начала суток зафиксировано четыре боя, из которых два продолжаются и сейчас.

На Краматорском направлении ВСУ отбивают три попытки врага прорваться возле населенного пункта Васюковка, бои продолжаются. Во время авиаударов противника под атакой оказались Константиновка и Часов Яр.

На Торецком направлении противник совершил восемь атак на позиции наших войск в районах Дилиевки и Торецка, из которых шесть боевых действий продолжаются. Также враг наносил авиаудары управляемыми бомбами по Торецку.

На Покровском направлении агрессор 14 раз атаковал наши позиции в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Проминь, Песчаное, Сергеевка, Андреевка и Улаклы, одно боеприкосновение продолжается.

На Новопавловском направлении были остановлены три штурма врага, пытавшихся прорвать наши оборонные позиции в районах Константинополя и Бурлацкого, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Авиаудары неуправляемыми ракетами были нанесены в населенные пункты Новополь и Гуляйполе на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении противник дважды атаковал позиции наших войск в направлениях Щербаков и Пятихаток.

На Северском и Приднепровском направлениях активных действий врага не наблюдалось.

Восемь раз захватчики атаковали наших защитников на Курском направлении, а также нанесли 11 авиаударов, сбросив 15 КАБ. Противник совершил 268 артиллерийских обстрелов, из них три – из реактивных систем залпового огня.

В последних направлениях обстановка осталась стабильной, без существенных изменений.

Напомним, николаевские морпехи продолжают успешные атаки на врага. Благодаря ударам беспилотников ликвидирована группа солдат РФ и Северной Кореи на Курском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, за прошедшие сутки ВСУ на фронте уничтожили 367 единиц вражеского вооружения и военной техники. Во время боев отминусовали и ранили еще 1280 военных преступников из рядов ВС РФ.

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