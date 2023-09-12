"Враг серьезный": в Госдуме РФ заявили, что россиянам следует готовиться к долгой войне. Видео

В Государственной думе РФ озвучили мнение, что так называемая "специальная военная операция" против Украины продлится еще долго, возможно, два-три года. Объяснили это тем, что оккупанты сталкиваются с серьезным сопротивлением и мощным противником.

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Неожиданное заявление сделал народный избранник страны-агрессора от "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он поделился размышлениями в интервью одному YouTube-каналу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущий спросил у своего гостя прогноз касательно того, "когда это закончится".

"Ну... мне кажется, в таких делах делать прогнозы должны те люди, которые там находятся. Я не могу как гражданский человек", – начал политик, но свой прогноз он все же озвучил.

По мнению российского парламентария, война продлиться еще "года два-три".

"Потому что это не быстро. Это серьезное сопротивление, враг серьезный. И нельзя недооценивать то, что все-таки фактически сегодня все страны поставляют Украине оружие, материалы..." – сказал Толстой.

Россиянин добавил, что у Украины якобы "ничего нет" и она воюет "только тем, что ей привезут".

Толстой также выразил сожаление по поводу того, что "СВО" затянулась, признавая, что она требует значительных ресурсов и стоит очень дорого.

Пособник Кремля повторил пропагандистские нарративы. Он сказал, что для России ведение операции – "дорогая очень цена", но это якобы цена того, чтобы Россия "не чувствовала себя униженной, когда русских людей заживо сжигают в Одессе в Доме профсоюзов". Также он вспомнил миф о "бомбили Донбасс". "Мы не будем этого терпеть!" – заявил представитель страны-агрессора.

Осторожно, ролик снят в РФ!

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно пропагандистка Маргарита Симоньян цинично заявила, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами". Более того, она выдала: мол, если Россия проиграет, это будет проигрыш человечества "царству тьмы".

– Решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams в России вызвало истерику. Страна-террорист начала обвинять Штаты в "бесчеловечности" и "одержимости".

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