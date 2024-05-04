Враг шел в атаку, но был вынужден убегать: украинские воины показали танковый поединок на фронте

Украинские воины продолжают ликвидировать вражескую технику и живую силу армии РФ на нашей земле. Так, недавно бойцы 58 мотопехотной бригады показали кадры танкового поединка с оккупантами на фронте.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады. В результате поединка защитники остановили вражеское наступление и ликвидировали танк противника.

На видео можно увидеть, как российские танки и боевые машины пехоты приближаются к нашим позициям. В это время танкисты 58 мотопехотной бригады выехали навстречу им и открыли огонь прямой наводкой на вражескую цель. В результате вражеский танк был уничтожен, а уцелевшие захватчики пытались спастись бегством.

Напомним, ранее в британской разведке спрогнозировали, что потери РФ на войне в Украине возрастут в ближайшие месяцы. К этому приведет то, что Россия почти наверняка попытается активизировать наступательные действия после относительного снижение интенсивности штурмов после захвата Авдеевки.

Ранее сообщалось, что за апрель российские оккупационные войска теряли ежедневно около 900 российских захватчиков – примерно такие же среднесуточные потери РФ фиксируются чуть ли не с начала текущего года. Однако уже в мае-июне потери захватчиков в живой силе, вероятно, возрастут.