Враг следит за украинскими аэродромами: Селезнев сказал, помешает ли это поставкам F-16

Российские оккупационные войска охотятся на военные аэродромы на территории Украины перед получением Силами обороны первых современных истребителей F-16. В то же время наши защитные периметры вокруг этих объектов, вероятно, не совершенны.

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Система ПВО Украины не может защитить всю территорию государства. Возможно, этот факт является одной из причин промедления западных партнеров с передачей Украине первых F-16. Такое мнение в эфире OBOZ.Talk высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт отметил, что в Воздушных силах отчитываются о наших достижениях, однако оставляют без внимания общественный запрос относительно того, почему до сих пор не создана сеть защитных сооружений для авиационной техники. Ведь это создает возможности для российских оккупантов прицельно уничтожать очень ценные для нас самолеты.

"Если мы сейчас теряем МиГи, Сушки, то где гарантия, что наши западные партнеры готовы сейчас передавать нам F-16, чтобы мы их в таких же неблагоприятных условиях потеряли? Ответ, очевидно, нет. Поэтому, возможно, и в том числе с этим связано промедление с получениями нами первой партии F-16", – сказал Селезнев.

Он напомнил, что перед тем, как было принято решение о передаче Украине истребителей F-16, западные партнеры определили для нас три домашних задания. Одно из них – подготовка пилотов, второе – подготовка летного персонала, а третье – подготовка нашей авиационной инфраструктуры.

"Авиационная инфраструктура должна полностью соответствовать обязанностям получения, ухода, обслуживания высокотехнологичных, современных самолетов, которые мы знаем под названием F-16. Все ли было сделано в нашей стране для этого – вопрос открытый", – отметил эксперт.

Однако очевидно, что враг внимательно следит за нашими аэродромами, в частности, которые расположены на Хмельнитчине, Ивано-Франковщине, Полтавщине.

"Прилеты, которые недавно состоялись на территории Полтавской области, в районе Кривого Рога, свидетельствуют о том, что наши защитные периметры вокруг этих стратегических объектов не совершенны. Есть над чем работать. И в плане обустройства соответствующих защитных сооружений для наших самолетов, и в плане усиления системы противовоздушной обороны, и в плане усиления наших возможностей по уничтожению вражеских разведывательных дронов", – подчеркнул Селезнев.

Эксперт отметил, что Украина имеет и малую авиацию и может использовать ее для уничтожения разведывательных БПЛА врага. Например, есть кейс, когда в Одессе пилоты спортивных самолетов Як-52 охотились за российскими разведдронами.

"Что мешает жителям Полтавщины или Днепропетровщины применить такой же опыт? У нас нет малой авиации? Есть. Или нет пилотов, которые имеют соответствующие профессиональные способности для реализации таких проектов? Думаю, что есть. Но с чем связано отсутствие надлежащих коммуникаций и соответствующих упражнений, направленных на усиление пространства безопасности вокруг наших стратегических объектов? Ответ остается достаточно риторическим", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки и Дании учится на F-16 более десятка украинских пилотов. Ожидается, что первые истребители в Украину поступят по графику, то есть этим летом, отметили в Пентагоне.

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