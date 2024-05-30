Враг снизил количество атак на Харьковщине: в Генштабе назвали самые горячие направления

Идут восемьсот двадцать седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Силы обороны продолжают удерживать позиции и жестко отвечают попытки врага идти вперед.

Российские оккупанты уменьшили количество атак на Харьковщине, в то же время активно ведут наступательные действия врага на Покровском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 30 мая 2024 года по состоянию на 14:30.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения. Одна атака противника отбита. На другом участке наши подразделения наносят огневое поражение русским захватчикам.

Удар ракетой С-300 по Харькову агрессор нанес из района населенного пункта Малая Даниловка Белгородской области. Вражеские войска избивали пятью управляемыми авиабомбами по Волчанску (по направлению российской Мясоедовки) и тремя КАБами по Нескучному (по направлению Ушаковки, РФ).

В Сумской области противник нанес минометные обстрелы с территории России по приграничным селам Бачевск и Ободы.

На Купянском направлении количество штурмовых попыток кафиров возросло до трех. Идет боевое столкновение в районе населенного пункта Ивановка.

На Северском направлении противник также активен. Здесь российские захватчики уже семь раз ходили в атаку. Наши защитники продолжают отбивать три вражеских штурма вблизи Роздоловки, еще один бой продолжается в районе Белогоровки. Украинские воины дают отпор оккупантам, ситуация под контролем.

На Краматорском направлении количество боевых столкновений за сегодня увеличилось до шести. Наши воины отразили штурмовые действия россиян вблизи Калиновки, Клищиевки и Нового. Продолжается бой у Андреевки.

На Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность атак и уже 1-2 раз пытался улучшить тактическое положение. Самая горячая зона на карте боевых действий – район села Новоалександровка Донецкой области, где в настоящее время наши воины отбивают три вражеских штурма. Также продолжаются бои вблизи Евгеньевки и Уманского. Остановлена атака окупантов в направлении населенного пункта Прогресс.

На Кураховском направлении Силы обороны в эти сутки отбивали уже восемь вражеских атак. Два боевых столкновения продолжаются в районе Красногоровки, где россияне пытаются прорвать наши рубежи обороны.

На Времивском направлении продолжаются два боя у Урожайного. В целом на этом направлении враг сегодня трижды прибегал к атакам.

На Ореховском направлении продолжаются три боевых столкновения. Здесь подразделение противника проводит штурм из Мирного на Малые Щербаки. Еще одно место противостояния – вблизи села Новоандреевка. Ситуация контролируемая, россияне получают достойный отпор.

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений на левобережных плацдармах возросло до трех.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела. Наши воины готовы сломать наступательные планы врага.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты наращивают свои группировки на направлении главного удара Стрелка – Липцы, а также в районе Волчанска. Дополнительные полки и бригады враг перебрасывает с других направлений и с полигонов, однако ему все равно не хватает сил для полномасштабного наступления и прорыва обороны украинских защитников.

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