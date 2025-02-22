Враг снова активизировался: на фронте произошло 107 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. Однако Силы обороны Украины решительно дают отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории и срывают планы оккупантов.

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Как отмечается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа 22 февраля, на сегодняшний день наиболее горячим остается Покровское направление, где враг 34 пытался атаковать. Всего же с начала этих суток уже произошло 107 боевых столкновений.

За сутки российские захватчики нанесли по Украине 59 авиаударов, применив для этого 107 КАБов. Также оккупанты пытались нанести поражение 755 дронами-камикадзе и произвели более четырех тысяч обстрелов – как по позициям наших войск, так и просто по населенным пунктам и мирным гражданам.

На Харьковском направлении враг атаковал пять раз в сторону Волчанска, Фиголовки, Двуречной и Западного. Авиаудары получили Моначиновка, Западное, Золочев и Дубовка.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районе Загрызового. Украинские защитники отбили две атаки, одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Ивановка, Колодязь, Ямполевка и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжается один бой.

Силы обороны трижды отражали наступательные действия захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении произошло шесть боев вблизи Васюковки, Ступочек и Белой Горы, все атаки были отражены украинскими воинами.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления кафиры сконцентрировали вблизи населенного пункта Торецк и в направлении Дилиевки.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Водяное, Новоторецкое, Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улакли.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 265 окупантов, 112 из них - безвозвратно. Также уничтожены десять единиц автомобильной техники, две антенны БпЛА, одно средство спутниковой связи, средство РЭБ, два мотоцикла, БТР, два миномета.

На Новопавловском направлении украинскими подразделениями отражены восемь вражеских атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили четыре атаки в районе Пятихаток и Щербаков.

Также одна попытка противника атаковать наши подразделения потерпела неудачу на Приднепровском направлении. Но вражеская авиация вновь нанесла удары КАБами по Херсону, Тягинке, Казацкому и Путевому.

На Курском направлении противник в течение суток провел 12 штурмов позиций украинских подразделений, успешно отраженных нашими защитниками. Враг нанес 19 авиационных ударов по собственной территории, сбросив при этом 27 управляемых бомб и совершил 330 артиллерийских обстрелов.

"На Гуляйпольском направлении враг активных наступательных действий не проводил. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины накануне уменьшили численность российской оккупационной армии сразу на 1140 захватчиков. Общие боевые потери врага к утру 22 февраля достигли 866 тысяч человек. Также захватчики потеряли 15 танков и 66 артиллерийских систем.

Вчера стало известно, что в России уже идентифицировали более 90 тысяч ликвидированных в Украине оккупантов. С каждого десятка убитых на территории Украины российских окупантов, три человека – это бывшие заключенные, согласившиеся по контракту отправиться на войну. Еще двое – жители самопровозглашенных псевдореспублик Донбасса.

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