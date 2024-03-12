Враг снова переключился на Авдеевское направление: ВСУ отразили 22 атаки армии РФ – Генштаб

В течение суток в Украине по всей линии фронта было зафиксировано 78 боевых столкновений. Наиболее тяжелым оказалось Авдеевское направление, где украинские защитники отразили 22 атаки армии оккупантов.

Об этом свидетельствуют данные из сводки Генштаба на вечер 12 марта. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, отметили в командовании ВСУ.

Всего враг нанес 9 ракетных и 73 авиаудара по Украине, совершил 72 обстрела из РСЗО.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение району сосредоточения личного состава, одному артиллерийскому средству и двум средствам ПВО противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит только диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где захватчики безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Под огнем врага оказались более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес несколько авиационных ударов, также от обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районах восточнее Часового Яра, Иванивского и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес два авиационных удара, также под огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненьке, Первомайское Донецкой области. Противник нанес четыре авиаудара, под артиллерийские обстрелы попало около 15 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 6 раз безуспешно атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работиного Запорожской области. От обстрелов пострадало около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг также не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия позиций наших защитников. Обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время российские оккупационные войска активизировались на Таврическом направлении фронта. Как рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, с начала минувших суток до утра 12 марта произошло 15 боевых столкновений на Донецком отрезке фронта и 6 – на Запорожском. Попытки штурма оккупанты предпринимают на Ореховском, Новомихайловском, Авдеевском направлениях и на Времивском выступе – территориях, декупированных ВСУ во время летнего наступления 2023 года.

Сегодня президент Украины сообщил, что ситуация на фронте в Украине "гораздо лучше", чем в течение последних трех месяцев. По словам главы государства, воинам сил обороны Украины удалось остановить наступление войск России.

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