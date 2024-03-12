На Таврическом направлении наблюдается повышенная активизация войск РФ, – Лиховой

Российские оккупационные войска активизировались на Таврическом направлении фронта. Вероятная причина – последние дедлайны перед президентскими выборами в РФ для выполнения каких-либо политических задач.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, с начала суток до утра 12 марта произошло 15 боевых столкновений на Донецком отрезке фронта и 6 – на Запорожском.

Лиховий отметил, что по-прежнему две трети всех боев на всей линии фронта проходят в зоне ответственности ОСУВ "Таврия".

"Характер боевых действий интенсивный – враг не оставляет попыток. Возможно, это его последние дедлайны перед президентскими выборами в РФ выполнить какие-то политические задачи", – предположил представитель.

Попытки штурма оккупанты предпринимают на Ореховском, Новомихайловском, Авдеевском направлениях и на Времивском выступе – территории, декупированной ВСУ во время летнего наступления 2023 года.

"Это населенные пункты – их было около десятка. Урожайное, Старомайорское там враг вчера пытался начинать какие-то наступательные действия преимущественно усилиями пехоты, но успеха не имел", – добавил Лиховий.

Напомним, ранее Лиховой сообщил, что подразделения ВСУ, длительно принимавшие участие в самых сложных операциях на Таврическом направлении на фронте, начали выводить на ротацию и восстановление. Речь идет о бригадах, долгое время находившихся на первой линии и принимавших участие в наступательных операциях прошлого года и недавних оборонительных операциях. Вывод происходит настолько, насколько разрешает ситуация на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский сообщил, что ситуация на фронте в Украине "значительно лучше", чем в последние три месяца. По словам главы государства, воинам сил обороны Украины удалось остановить наступление войск России.

– Военный Сергей Цехоцкий сообщил, что наступление оккупационной армии России на Авдеевском направлении захлебнулось после того, как она захватила Авдеевку и несколько сел за ней в феврале. На сегодняшний день линия фронта там выровнялась.

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