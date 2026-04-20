Враг снова пытался прорваться на Сумщине через газовую трубу: ДШВ сорвали хитрые планы РФ и уничтожили оккупантов

Украинские десантники сорвали очередную попытку прорыва российских войск на Сумщине. Оккупанты пытались проникнуть через газовую трубу и одновременно осуществить маневр на легкой технике, но были обнаружены и уничтожены. Происшествие произошло во время одной из последних попыток противника изменить тактику проникновения на украинскую территорию.

Информацию обнародовало отделение коммуникаций 71 отдельной аэромобильной бригады 8 корпуса ДШВ ВС Украины. Военные также опубликовали видео с места событий, где зафиксированы действия украинских подразделений.

В сообщении указано: "Попытка инфильтрации была своевременно обнаружена и пресечена".

Это уже не первый случай, когда противник пытается использовать инфраструктуру для скрытого продвижения. На этот раз российские военные выбрали газовую трубу как маршрут для инфильтрации. Параллельно они действовали более открыто – применили квадроциклы и мотоциклы для быстрого передвижения.

Украинские подразделения сработали слаженно. Бойцы 71 ОАеМБр вместе со смежными силами быстро зафиксировали движение противника. И дальше все произошло довольно быстро – попытку прорыва фактически сорвали на начальном этапе.

Потери и последствия

В результате боя российские войска понесли потери. По данным военных, ликвидировано 35 оккупантов, еще 17 получили ранения. Также уничтожена техника, которую использовали для маневра – три мотоцикла и четыре квадроцикла.

Попытка прорыва завершилась безрезультатно для противника. Украинские силы сохранили контроль над участком, а все действия оккупантов были прекращены. Ситуация на этом направлении остается под контролем военных.

Напомним, 18 апреля оккупанты атаковали пожарную часть на Сумщине. Российский дрон прицельно атаковал здание, из-за чего повреждения получили помещения и пожарная цистерна.

Также OBOZ.UA сообщал, российские войска дважды атаковали беспилотниками автозаправочные станции в Сумской общине 16 апреля. В результате ударов есть погибший и раненые, также зафиксировано повреждение инфраструктуры.

