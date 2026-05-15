Враг снова ударил по Запорожью: патрульные показали, как помогали раненым. Видео

В пятницу, 15 мая, страна-агрессор Россия снова нанесла удары по Запорожью, в результате чего есть погибший и раненые. Первую домедицинскую помощь пострадавшим оказывали патрульные полицейские.

Они наложили турникеты, затампонировали ранения и сделали повязки. В дальнейшем травмированных передали медикам. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале патрульной полиции в Запорожской области.

Несмотря на опасность патрульные немедленно начали эвакуацию людей из опасной зоны, пока на месте атаки был пожар и раздавались взрывы.

Известно, что в результате атаки один человек погиб, еще трое – госпитализированы.

"Каждый сигнал воздушной тревоги – это не формальность, а предупреждение о реальной опасности. Услышав его, немедленно направляйтесь в укрытие", – призвали в полиции.

Атаке подвергся объект промышленной инфраструктуры.

