Враг сосредоточился на Донбассе: на фронте произошло 60 боевых столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим за минувшие сутки осталось Бахмутское направление. Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 13 апреля.

Всего в течение суток по всей линии фронта зафиксировано 60 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 1 ракетный и 65 авиаударов, и произвел 71 обстрел из РСЗО по населенным пунктам Украины (в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения).

В свою очередь, за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 наземным станциям управления БпЛА и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных и штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Новый, Опросное, Андреевка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг в попытках вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины накануне на линии фронта отминусовали 1030 российских оккупантов и уничтожили более двухсот единиц вражеской военной техники (враг потерял 23 танка и 47 ББМ). Таким образом, за время полномасштабного вторжения РФ потери России в живой силе достигли 452 760 человек.