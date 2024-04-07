Враг совершил 26 атак на Бахмутском направлении и пытался прорвать оборону в Херсонской области – Генштаб

За сутки на фронте в Украине зафиксировано 67 боевых столкновений. Только на Бахмутском направлении оккупанты атаковали 26 раз.

Кроме того, на левобережье Херсонщины россияне совершили 8 безрезультатных атак позиций украинских войск. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 7 апреля.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Россияне нанесли 6 ракетных и 72 авиационных удара, совершили 39 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золочев, Малые Проходы, Волчанск Харьковской области и по городу Харьков. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако ударил из авиации в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка и Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Раздолевка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дилиевка, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отразили 5 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Яснобродовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток враг совершил 8 безрезультатных атак позиций наших войск. Вражеские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них город Херсон, Змиевка, Крынки, Тягинка Херсонской области.

Потери оккупантов за сутки

Авиация Сил обороны ударила по 1 пункту управления, 3 зенитно-ракетным комплексам, одной башне связи и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 пункт управления БПЛА, 1 артиллерийскую систему, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов описал ситуацию на фронте как "сложную, но контролируемую". Новую волну российского наступления он ожидает в конце мая 2024 года.

– Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как выжигают российских оккупантов из нашей земли, прицельно поражая их живую силу и технику. Во время одной из боевых задач защитники с помощью FPV-дронов сожгли несколько вражеских бронемашин.

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