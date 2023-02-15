Враг спешит: в ГУР объяснили, почему оккупанты бросают все силы на захват Бахмута и Угледара

Россия бросает значительные силы на захват украинских городов Бахмут и Угледар на Донетчине. Пока реализовать это намерение врагу не удается, однако попыток они не прекращают.

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Россияне очень спешат захватить Угледар и Бахмут до начала наступления украинских войск, считая, что таким образом могут его сбить. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии 24 канала.

По словам Юсова, текущая активизация оккупационных войск РФ не сравнима с полномасштабным вторжением России, которое государство-агрессор начало почти год назад, 24 февраля 2022 года. С продвижением у оккупантов дела обстоят не очень, у них есть ощутимые проблемы с техникой и боеприпасами. Однако, похоже, оставлять попытки оккупировать новые территории Украины враг не собирается.

"Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не значит, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК", – отметил представитель военной разведки Украины.

Россияне, уверен Юсов, отдают себе отчет, что Силы обороны Украины уже в скором времени продолжат контрнаступление и будут освобождать захваченные РФ территории. Подготовка к контрнаступлению продолжается очень активно. Именно поэтому россияне кладут тысячи своих солдат в попытках захватить Бахмут и Угледар в Донецкой области: они рассчитывают, что это поможет "сбить" украинское наступление.

"Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", - отметил представитель украинской разведки.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что у них есть "свои люди" в окружении Путина. Люди из самых высоких эшелонов власти РФ сливают Украине информацию и находятся вне всякого подозрения, ведь публично их знают как "сторонников великой России".

Эти люди не поддерживают войну РФ против Украины, однако не потому, что сочувствуют украинцам или являются пацифистами, а исключительно из меркантильных интересов: вследствие путинской военной авантюры они теряют деньги, влияние, а некоторые - рискуют даже потерять жизнь.

Также сообщалось, что по данным украинской разведки у России нет достаточных ресурсов для широкомасштабного наступления. Поэтому оккупанты выискивают слабые места в украинской линии обороны вдоль восточного фронта, чтобы добиться каких-либо тактических успехов - и отчитаться о них Кремлю.