'Враг стянул резервы, ежедневно происходит до 15 столкновений': в ВСУ рассказали о ситуации под Марьинкой

Под Марьинкой на Донетчине ежедневно наблюдаются от 10 до 15 военных столкновений, в результате которых враг несет значительные потери. Также в Запорожской области в районе Роботино наши военные усиливают свои позиции и продолжают активно бороться с противником.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун во время телемарафона "Единые новости". В то же время оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, однако не имеют успехов.

"Враг стащил резервы, пытается где-то прощупать нашу оборону там, где мы защищаемся и закрепляемся, диверсионно-разведывательными группами. Есть определенные успехи. Пока мы о них говорить не будем, но наши ребята давят врага и наносят значительные потери. Всего на Таврическом направлении за минувшие сутки враг потерял 204 человека, также снова начали оккупанты сдаваться в плен. За прошедшие сутки зафиксировано 4 таких случая", – рассказал Штупун.

Он также отметил, что Вооруженные силы продолжают вести контрбатарейную операцию.

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"6 орудий мы уничтожили и еще 5 повредили", – рассказывает спикер.

В то же время оккупанты продолжают пытаться штурмовать Марьинку, преимущественно используя для атак пехоту, в том числе мотострелковые отряды. Технику враг пытается максимально беречь. Силы обороны довольно успешно справляются с этими атаками, нанося оккупантам значительные потери.

Также Штупун сообщил, что на Таврическом направлении Силы обороны ежедневно успешно ликвидируют по 2-3 состава боеприпасов врага разных уровней. Иногда защитникам удается уничтожить более значимые объекты.

"И все время наши воины как артиллеристы, так и соответствующие спецвойска пытаются уничтожать логистику врага и максимально затруднять подвоз как воды, как продовольствия, так и боеприпасов и артиллерийский, и для стрелкового вооружения – рассказывает спикер.

Штупун отметил, что сложнее всего на Таврическом направлении – это идти в наступление на достаточно мощную оборону врага без преимущества в авиации.

Также он добавил, что с наступлением холодов Силам обороны придется менять тактику боевых действий.

"Наибольшие изменения ожидаются где-то через две-три недели, когда начнут падать листья. Придется менять тактику в целом. То есть это будет другая маскировка. Проблемы будут как у врага, то есть мы сможем получше работать артиллерией и дронами, но у врага также, скажем, будут определенные преимущества в этом, откроется охота на нашу артиллерию. Но наши ребята имеют достаточно большой опыт за 9 лет войны, поэтому я думаю, будем бить врага, как и били", – сказал Штупун.

Ранее сообщалось, что наступление оккупантов на Купянском направлении фронта замедлилось. Вероятно, российские захватчики перегруппировываются после того, как изрядно получили "по зубам" от Вооруженных сил Украины.

Также Илья Евлаш ранее заявил, что враг на Купянском направлении формирует ударный кулак из сотни тысяч военных, но ему не хватает техники. Штурмовые отряды формируются из подразделений захватчиков, ранее разбитых украинскими войсками.

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