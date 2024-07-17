Враг надвигается на флангах, но получает отпор: в Третьей штурмовой показали поражение российского миномета 'Тюльпан'. Видео

Воины Третьей штурмовой бригады, воюющие в Харьковской области, уничтожили российский миномет 2С4 "Тюльпан". Вражеское вооружение защитники поразили дроном.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале 3-й ОШБр. Бойцы подчеркнули, что на их участке фронта на Харьковщине оккупанты уперлись в крепкую оборону и сегодня пытаются прорываться с флангов.

Однако украинские бойцы поддержали и нанесли удар по сверхмощной цели – российскому "Тюльпану".

Отмечается, что вражеский миномет 240-го калибра был предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификаций и целых зданий.

Поэтому бойцы Третьей штурмовой атаковали цель из FPV-дрона в зоне ответственности смежных подразделений Сил обороны.

"Уничтожен расчетом Paskuda group из нашего противотанкового бата. Детон сняли и подтвердили с дрона смежники!" – объяснили защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Третьей штурмовой показали кадры боестолкновений с оккупантами на Харьковщине. Наши воины зашли в посадку, захваченную врагом, и вступили в ближний бой под ударами термобарических боеприпасов.

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