'Враг цепляется за каждый метр': в ВСУ рассказали о продвижении в районе Работино. Карта

Бойцы Сил обороны Украины на Таврическом направлении продвинулись уже на 650 метров в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Однако быстрому продвижению мешает плотное заминирование оккупантами территорий и большое количество личного состава войск РФ.

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Об этом рассказал заместитель командующего группировки "Таврия" Сергей Кузьмин в эфире "Радио Свобода" в четверг, 3 августа. По его словам, на этом участке фронта продолжаются очень тяжелые бои.

Российские оккупанты, как отметил Кузьмин, буквально цепляются за каждый метр украинской земли.

"Существует очень плотное заминирование территорий, это один из факторов. Также очень много подразделений рашистов на этом направлении, они за каждый метр цепляются, пытаются устоять, держать, но им это не удается", — рассказал он.

Кроме того, на скорость продвижения влияет и то, что у Сил обороны Украины нет достаточного количества авиации и средств противовоздушной обороны.

"У нас не хватает авиации, недостаточное количество ПВО, также на этих направлениях увеличились артиллерийские обстрелы со стороны рашистов. Это тоже влияет на движение и скорость продвижения", – добавил он.

Кузьмин также сообщил, что на Таврическом направлении фронта оккупанты развернули мотострелковые подразделения, на первой линии стоят штурмовые подразделения "Z", а также "очень много подразделений морской пехоты".

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Washington Post заявило, что украинские воины начали постепенно продвигаться к главной оборонительной линии оккупационной армии России на юге. Чтобы продвинуться в районе Работино, Украина задействовала новые резервы.

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