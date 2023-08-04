ВСУ задействовали новые резервы и пытаются продвинуться около Работино – WP

Силы обороны Украины начали постепенно продвигаться к главной оборонительной линии оккупационной армии России на юге. Украинские военные пытаются продвинуться в районе Работино Запорожской области.

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Дл этого Украина задействовала резервный 10-й армейскый корпус ВСУ, а также танки и бронетехнику. Об этом говорится в материале The Washington Post, журналисты ссылаются на собственные источники.

"Украинские войска начали постепенно продвигаться к этому рубежу после того, как заменили подход, предполагавший небольшие передвижения пеших войск, на более крупный приток сил из резервов 10-го украинского корпуса с использованием танков и бронетехники", – пишет издание.

Украинский военный чиновник на условиях анонимности сказал, что миновать сотни или тысячи минных полей – это очень сложная и монотонная работа.

Как отмечается, ожесточенные бои продолжаются вокруг поселка Работино, который расположен менее чем в 2,5 км от главной линии обороны РФ.

"По некоторым данным, битва там представляет собой ближайший и наиболее возможный для Украины путь к прорыву российской линии, и официальные лица характеризуют ее как имеющую большое стратегическое значение", – пишут журналисты.

Один из бойцов ВСУ отметил, что ситуацию на фронте можно описать как тяжелую, к тому же мешают погодные условия.

"Мы пытаемся закрепиться в Работино и работаем с различными препятствиями. Погодные условия идеальны для того, чтобы российские силы использовали беспилотники для поражения нашей артиллерии", – добавил он.

Журналисты пишут, что первая фаза контрнаступления началась в июне, когда 9-й армейский корпус ВСУ с западной техникой наткнулся на хорошо укрепленные российские оборонные сооружения, и добился ограниченных успехов.

Следующий этап состоял из пехотных атак, в ходе которых ВСУ пытались добиться преимущества с помощью асимметричных методов ведения боя.

На прошлой неделе Украина решила отправить на фронт резервный 10-й армейский корпус, на вооружении которого стоит западная тяжелая техника, что привело к резкой активизации боевых действий, говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сообщил, что по всем направлениям фронта на востоке и юге нашей страны проходят жестокие бои. Оккупационная армия России пытается всеми силами остановить контрнаступление Сил обороны Украины, но что бы ни делал враг, украинская сила доминирует.

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