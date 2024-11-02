Враг ударил по Иванополью в Донецкой области: есть погибшие, поврежден газопровод

Российские войска снова атаковали Константиновскую общину в Донецкой области. В этот раз под обстрел попало село Иванополье.

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В результате атаки погибли два человека – 60-летний мужчина и 54-летняя женщина. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"2 человека погибли в результате обстрела Иванополья Константиновской общины. Сегодня вечером село попало под огонь русской артиллерии. Погибли 60-летний мужчина и 54-летняя женщина", – говорится в сообщении.

Также повреждены четыре частных дома, линии электропередач и газопровод.

Константиновская община регулярно подвергается российским атакам, которые несут смерть и разрушение мирным жителям. Местные власти в очередной раз напоминают о необходимости своевременной эвакуации, чтобы сохранить жизнь.

"Константиновская община регулярно страдает от российских обстрелов. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйте своевременно!" – подчеркнул Вадим Филашкин.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября враг совершил очередную атаку "Шахедами". Начал ее с 19 часов пятницы и продолжал всю ночь и утро субботы.

Захватчики запустили управляемую авиационную ракету Х-31П и 71 ударный БПЛА. Силы обороны уничтожили 39 дронов-камикадзе, еще 21 были локационно потеряны, пять – вернулись в РФ.

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