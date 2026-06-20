Враг нанес ракетный удар по Полтаве, среди девяти пострадавших – четверо детей

Вечером 20 июня российская оккупационная армия совершила ракетный удар по Полтаве; в городе раздавались взрывы. Есть как минимум девять раненых, в том числе четверо детей.

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О вражеской атаке информировали секретарь городского совета Екатерина Ямщикова и глава областной военной (государственной) администрации Виталий Дякивнич. Отметим, что обстрел состоялся около 20:00.

"В случае обнаружения обломков или подозрительных предметов – немедленно сообщайте в ГСЧС или полицию. Не приближайтесь и не берите в руки!" – призвала местных жителей Ямщикова.

Что известно о последствиях вражеского удара

По состоянию на 21:40 публиковались данные о том, что пострадали пятеро взрослых и четверо детей. Все они были госпитализированы в медицинские учреждения. "Им оказывается вся необходимая помощь", – заверил Дякивнич.

Местные паблики передают, что над городом поднялся дым. После обстрела на некоторых улицах пропал свет. По информации АО "Полтаваоблэнерго", на территории городской территориальной громады произошло аварийное отключение электроснабжения.

Главные истории дня

Мониторинговые сообщества заявили, что по Полтаве противник применил баллистику. Точный тип вооружения устанавливается.

Как писал OBOZ.UA:

– За неполные сутки 20 июня российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровщину. Пять районов области были под ударами беспилотников, артиллерии (и одной ракеты). Девять человек получили ранения.

– Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 июня предупредил страну о возможности очередного массированного обстрела "сегодня ночью и в ближайшее время". Военные самолеты страны-агрессора уже пополнили запасы ракет, и существует высокая вероятность их применения.

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