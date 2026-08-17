Враг усилил давление на Константиновском и Покровском направлениях: подробности с фронта

С начала суток 17 августа российские оккупационные войска совершили 211 атак на позиции Сил обороны. Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Константиновском и Покровском направлениях – 23 и 27 соответственно.

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Украинские войска продолжают изматывать противника вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Обновленные данные о ситуации на фронте обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Сводка за 17 августа по состоянию на 22:00

Всего с начала этих суток произошло 211 боевых столкновений.

Агрессор нанес 64 авиаудара с применением 212 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6170 дронов-камикадзе и осуществил 2034 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления

Здесь произошло восемь боевых столкновений, враг нанес два авиаудара, сбросил девять авиабомб, совершил 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

Противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении населенных пунктов Бочковое и Волоховка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Главные истории дня

Купянское направление

Совершено пять атак противника в сторону Радьковки и Петропавловки.

Лиманское направление

Одна попытка захватчиков продвинуться была отбита в районе населенного пункта Заречное.

Славянское направление

Силы обороны остановили 12 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населённых пунктов Резниковка, Кривая Лука, Закитное и в направлении Рай-Александровки и Николаевки. Еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Краматорское направление

Российские захватчики провели две наступательные операции в районе Миньковки.

Константиновское направление

Силы обороны отбили 23 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Софиевка и в направлении населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка. Три боевых столкновения продолжаются.

Покровское направление

Оккупанты 27 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Ганновка, Шевченко, Белицкое, Новогришино, Мирное, Васильевка, Сергеевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, за сутки здесь ликвидировали 41 оккупанта, еще 16 – ранены; уничтожена одна единица автомобильной техники, одна артиллерийская система, два склада боеприпасов и 26 укрытий личного состава противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем, 16 пунктов управления БпЛА, а также 104 укрытия личного состава противника. Уничтожены или подавлены 400 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Александровское направление

Враг совершил одну атаку в сторону Нового Запорожья.

Гуляйпольское направление

Силы обороны отразили семь вражеских атак в направлении населенных пунктов Ровное, Воздвижевка, Цветковое и в районе Зализничного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Ореховское направление

Наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Приморского и в районе Плавней.

Приднепровское направление

Здесь наши защитники отразили одну наступательную операцию российских захватчиков.

На других направлениях фронта существенных изменений в обстановке не произошло, отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Южно-Слобожанском направлении пилоты пограничной бригады "Гарт" не допустили попыток российских войск прорвать государственную границу. Были выведены из строя средства огневой поддержки противника.

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