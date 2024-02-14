Враг усилил интенсивность ударов по прифронтовым энергообъектам, – Омельченко

Оккупанты выбрали новую тактику обстрела энергосистемы и на днях они обстреляли одну из прифронтовых теплоэлектростанций, а также ударили по угольной инфраструктуре.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Враг избрал новую тактику разрушения украинской инфраструктуры. Поняв, что у него недостаточно возможностей разрушить энергетическую систему в целом, рашисты усилили интенсивность точечных дроновых атак на прифронтовые объекты энергетики", – написал он.

В частности, вчера после обстрелов врага остановила свою работу одна из прифронтовых ТЭС, критически важная для жизнеобеспечения региона. Также были нанесены удары по энергоинфраструктуре, что обеспечивает значительную часть угледобычи.

Кроме того, недавно дроновой атакой были повреждены энергетические объекты Приднепровья, что привело к временному обесточиванию города Днепр.

"Ответом на эти акты терроризма должны стать удары возмездия и усиление антидроновых элементов ПВО в прифронтовой зоне", – отметил Омельченко.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема Украины постоянно подвергается обстрелам, поэтому нужно быть благодарны Силам Противовоздушной обороны, которые сбивают большинство ракет и дронов.