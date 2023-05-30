Враг устроил Киеву тройное испытание: майор Гетьман объяснил цель атак

В последние два дня, 28 и 29 мая, страна-оккупант Россия трижды испытывала способности противовоздушной обороны Украины, в частности, столицы. Поскольку две атаки не дали желаемого результата, враг совершил третью днем 29 мая, но средства ПВО, предоставленные партнерами Украины, позволили отразить даже обстрелы баллистическими ракетами "Искандер".

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Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Ночная атака не удалась, они не добились никакой цели, поэтому решили попробовать новую тактику", – заметил он.

"Ночью они запустили "Шахеды", проверили наши средства ПВО, затем запустили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555, проверили, как работает наше ПВО по этим классам ракет. А во время дневной атаки 29 мая уже были баллистические ракеты, скорее всего, "Искандер-М" и "Искандер-К" для того, чтобы проверить и разобраться, какие возможности у наших ПВО", – пояснил он.

По его словам, российская оккупационная армия применяла против Украины множество видов ракет, в частности, "Кинжалы", "Калибры", Х-101, Х-22, Х-555 и другие крылатые ракеты. Вместе с тем "Искандеры" не применялись достаточно продолжительное время.

"Искандер" – это очень мощная ракета, которой они хвастались. Она чисто баллистическая, которая поднимается высоко вверх на 30-50 километров, а затем почти вертикально атакует сверху вниз. Ее тяжело перехватывать. Но теми средствами, которые нам передали наши партнеры, современными комплексами IRIS-T и Patriot, мы можем это делать. Мы это доказали", – подчеркнул Гетьман.

Он также предположил, что запуск "Искандеров" 29 мая мог быть осуществлен либо с территории Брянской области России, либо с территории Беларуси, ведь "их завозили в Баларусь".

Как писал OBOZREVATEL, 29 мая страна-оккупант Россия нанесла второй за сутки ракетный удар по Киеву. По предварительной информации, украинская система противовоздушной обороны обезвредила все воздушные цели врага. Однако в Оболонском районе столицы обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.