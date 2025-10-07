'Враг увеличил количество ударов': ситуация на юге имеет тенденции к обострению – Силы обороны

Российские оккупанты в последнее время активизировались на южном направлении, поэтому ситуация там имеет тенденции к обострению. Враг увеличил количество атак с помощью БПЛА, боеприпасов и артиллерии.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Он добавил, что противник во время штурмов снова начал использовать мототехнику.

"Ситуация у нас довольно непростая, и она имеет определенные тенденции к обострению. Это проявляется в том, что за минувшие сутки противник несколько увеличил количество и ударов дронами-камикадзе, и артиллерийских обстрелов, и не только позиций Сил обороны Украины, но и прилегающих к линии боевого соприкосновения населенных пунктов", – пояснил военный.

Враг продолжает давить на юге

Волошин сообщил, что за прошедшие сутки на южном направлении зафиксировано меньше боевых столкновений, чем на других участках фронта. Всего произошло 13 боев, из них восемь – на Гуляйпольском направлении, где враг уже несколько дней подряд безуспешно пытается захватить Полтавку.

"Кроме того, четыре боевых столкновения прошли на Ореховском направлении, это возле населенных пунктов Каменское и Степное, а также враг пытался на Приднепровском направлении штурмовать наши позиции возле Антоновских мостов. Все это безрезультатно", – рассказал он.

Также он отметил, что вблизи Степного на Ореховском направлении российские военные снова использовали мотоциклы во время штурма, однако понесли потери и вынуждены были отступить.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев предположил, что РФ во время своих попыток осуществлять наступление на позиции ВСУ будет сосредотачивать свои усилия там, где оборона наших защитников будет слабее. Поэтому южное направление не станет главной целью врага.

Как писал OBOZ.UA, ранее начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов предположил, что россияне с большой вероятностью будут продолжать проводить наступательные действия во время осенне-зимнего периода, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

