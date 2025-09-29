'Путину необходимо продать хотя бы какую-то победу': Селезнев дал прогноз, может ли Россия сделать ставку на наступление на юге

Россия во время своих попыток осуществлять наступление на позиции Вооруженных сил Украины будет сосредотачивать свои усилия там, где оборона наших защитников будет слабее. Поэтому южное направление не является главной целью врага.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. Он добавил, что российскому диктатору нужно продемонстрировать хоть какие-то успехи армии РФ в Украине.

Россияне будут давить на менее защищенных направлениях

"Условно говоря, если где-то наша оборона начнет проседать, противник, безусловно, именно на этих участках фронта и будет сосредотачивать свои усилия. Ведь очевидно, что постепенно наступательный потенциал у россиян выхолащивается, а Путину необходимо продать хотя бы какую-то победу для российского народонаселения. Поэтому, думаю, россияне будут давить там, где у них это будет получаться. Конечно, мы должны быть в определенной динамике на тех участках фронта, где наша оборона будет проседать. Соответственно, там противник будет концентрировать свои усилия", – пояснил эксперт.

Селезнев отметил, что делать выводы о сосредоточении врага исключительно на южном направлении осенью и зимой было бы преждевременно. Он пояснил, что погодные условия там не всегда благоприятны для наступательных действий.

Зато, по словам эксперта, в Харьковской области зимы преимущественно сухие, и с началом заморозков россияне могут использовать грунтовые дороги для продвижения. И в этом контексте юг выглядит менее стабильным для наступления.

"Поэтому думаю, что не погодные условия будут ключевым фактором, который будет определять направление и участки фронта, где будет обозначена особая динамика", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее командир 429-го полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказывал, что оккупанты внедрили на фронте новую тактику "тысячи порезов", в ходе которой применяют значительное количество малых штурмовых групп. По его словам, таким образом враг делает ставку на численность собственного личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал о ситуации на Добропольском направлении. Он рассказал, что попытка прорыва в этом регионе стоила россиянам очень дорого, ведь наши военные уничтожили почти 2 тыс. захватчиков, отминусовали почти тысячу единиц техники, а часть российских сил оказалась в окружении.

