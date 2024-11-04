Враг в 8 км от Покровска, Запорожью может угрожать опасность: интервью с Олегом Симорозом

Из-за активных действий российской оккупационной армии возникла реальная угроза захвата города Покровск. Вражеские силы приблизились к городу на расстояние около 8 километров, и скорее всего боев за город не избежать, несмотря на то, что противник в определенной степени снизил темпы продвижения. У Сил обороны еще есть время на то, чтобы существенно усилить оборону Покровска, а также других близлежащих населенных пунктов.

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Однако стоит сосредоточить особое внимание на других участках фронта, где украинская оборона может быть не слишком сильной. В частности, на юге нашей страны, на Запорожском направлении, где, по информации разведки, враг может существенно активизироваться при условии, если найдет слабый участок в нашей обороне. Следовательно, усиление обороны должно стать задачей номер один украинского военного руководства.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась вблизи Покровска? Считаете ли вы, что угроза захвата города действительно велика?

– Безусловно, угроза велика. Осталось около 8 километров до Покровска, враг прибегает к активным штурмовым действиям. Темпы как были высокими, так высокими и остаются. Я думаю, сейчас они постараются выйти на автотранспортные пути и готовиться к штурму самого населенного пункта Покровск. Конечно, еще остается та же Лисовка. Думаю, они будут пытаться выходить на Даченское для того, чтобы выйти на трассу.

Сейчас еще есть время, чтобы позаботиться об обороне города Покровск, который, к сожалению, до сих пор должным образом не подготовлен. Надо сменить подход. Я надеюсь, что наше командование пересмотрит стратегию оборонных действий, потому что у нас очень большие проблемы с фортификационными сооружениями, с подготовкой городской застройки к обороне.

Нам нужно держаться за Покровск, отдавать его нельзя, потому что позади Покровска – стратегические города, и тактически мы не можем отдавать ни одного города. Необходимо понимать, что каждый сданный населенный пункт потом будут освобождать украинские солдаты ценой своего здоровья и своих жизней.

Думаю, что, к сожалению, нам не избежать боев за город Покровск, но пока есть время, его нужно максимально использовать для укрепления нашей обороны.

– По вашим оценкам, сколько времени у нас есть?

– Трудно говорить. Это довольно неблагодарное дело – делать подобные прогнозы. Мы видим, что на Покровском направлении у врага были безумные темпы, сейчас они просто высоки. Но это, по-моему, связано не столько с остановкой вражеских войск, как с применением войск на том же Угледарском направлении, в районе Курахово. К сожалению, у врага есть достаточно серьезные успехи на Купянском направлении в районе реки Оскол.

Я не хочу говорить о снижении темпов наступления, потому что глобально они не снижаются. Но то, что темп несколько замедлился, связано с тактическими действиями – к сожалению, не нашими, а врага.

– Действительно, оборона наших населенных пунктов далека от идеальной. Однако мы имеем пример нескольких населенных пунктов, вблизи которых враг топчется на месте и не может захватить в течение месяцев. Это Часов Яр и Торецк. В чем главная причина?

– Что касается Часовго Яра, то когда-то у наших войск на Бахмутском направлении была инициатива. В районе Андреевки, Клещиевки наши Силы обороны вели контрнаступательные действия. Но, к сожалению, сейчас все равно происходит продвижение врага. Он пытается понемногу двигаться по трассе, которая идет в сторону Константиновки. Потому что глобально для того чтобы развивать это наступление, им нужно контролировать дороги. Плюс сказывается рельеф Часового Яра.

Похожая ситуация была в районе Торецка, но там уже идут бои за населенный пункт, там городская застройка, и там специфика боевых действий намного тяжелее. Подобная, но несколько хуже ситуация также и в Нью-Йорке.

Это ситуативные вещи, которые есть на фронтах. Где-то помогает рельеф, где-то мы были лучше подготовлены, куда-то враг бросает не такие большие силы. Но все равно говорить о том, что где-то ситуация намного лучше, нельзя, потому что на фронте она, во-первых, сложна повсюду, во-вторых, продвижение врага происходит на абсолютно всем участке восточного фронта.

– Считаете ли вы, что сегодня для врага целесообразно активизироваться на каком-нибудь другом направлении? Если да, может ли это стать неожиданностью для нас?

– Неожиданностью для нас это не должно стать, но, к сожалению, был пример в районе того же Волчанска на Харьковщине, где большие вопросы вызвало состояние обороны нашей государственной границы.

Если говорить об этом сухо, то, думаю, для врага это может быть интересно по одной причине – если у нас где-то есть проблемы в обороне государственной границы или на других направлениях. К примеру, как это было в районе Суджи на Курщине. Честно говоря, россияне подготовились там очень плохо. Позже они стали в порядки, дальше Суджанского района ВСУ продвинуться не удалось, но сам факт, что их хваленая государственная граница, охраняемая ФСБ, по сути, была подготовлена ужасно. В том числе за счет этого произошло продвижение ВСУ.

У нас, к сожалению, протяженная граница с Россией – 1,5 тысячи километров активного фронта, где много слабых мест и где сейчас идут бои разной интенсивности. Западные разведки часто намекают нам о юге. Если в Херсонской области нас с врагом разделяет река Днепр, которая в принципе играет на руку обеим сторонам, то в Запорожье ситуация действительно может быть не такой радужной для нас. Там не ведется активных боевых действий, но регулярно поступают сообщения о том, что враг наращивает силы именно на этом направлении.

У нас еще есть Сумщина, Черниговщина и территория Белоруссии. Беларусь вообще некорректно рассматривать как какую-то отдельную страну – это страна, которая в этой войне на стороне России и является де-факто сателлитом РФ. Там тоже можно ждать всего, что угодно.

Но спустя более 2,5 лет после начала широкомасштабного вторжения мы не должны обсуждать ни государственную границу, ни позиции, устойчивые в течение нескольких лет. Там должно быть минирование, несколько линий обороны. В таком случае продвижения врага можно будет избежать.

Не буду сейчас обсуждать нашу линию обороны. К сожалению, есть слабые места, но не хочу, чтобы враг об этом знал. Надеюсь, учитывая, что сейчас враг маневрирует по фронту и ищет наши слабые места, украинские военные руководители попытаются укрепить их. Это сейчас необходимо сделать. Потому что действительно интенсивность этой войны показывает, что такой шаг врага, такой маневр с военной точки зрения будет логичным и правильным.