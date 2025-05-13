Враг заблокирован в районе Двуречной: Силы обороны смогли подвинуть оккупантов на Купянском направлении. Карта

Украинские войска оттеснили оккупантов на Купянском направлении и не позволили им расширить плацдарм в районе Двуречной. Враг не достиг никаких прорывов, несмотря на попытки продвижения и активное давление.

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Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, самая дальняя точка, куда россиянам удалось добраться на левом берегу Оскола, – район Кругляковки. Но и там наступательные действия противника остановлены, а дальнейшее продвижение блокируется Силами обороны.

"Несмотря на натиск противника, благодаря слаженной работе на Купянщине удается удерживать позиции. Район населенного пункта Кругляковка – это крайняя точка на Купянщине, которую враг смог занять на левом берегу реки Оскол. Однако, несмотря на все попытки, противник не может расширить этот клин, несет значительные потери в технике и живой силе, но не достигает успеха. Купянск-Узловой – без изменений, все позиции контролируются Силами обороны", – отметил Федоренко.

Он также отметил, что в районе Двуречной оккупанты фактически заблокированы. Им не удается навести понтонные переправы через реку, ведь Оскол постоянно находится под контролем ВСУ, а вся вражеская инженерная техника оперативно уничтожается.

"Оккупантам не удалось организовать понтонные переправы, поскольку река Оскол постоянно находится под мониторингом Сил обороны, а инженерная техника врага регулярно выявляется и уничтожается. Благодаря проведенным мероприятиям Силы обороны смогли отодвинуть противника с его позиций", – подчеркнул Федоренко.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, украинские военные стабилизировали ситуацию на Покровском направлении в Донецкой области. Кое-где наши бойцы перехватили тактическую инициативу.

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