Враг задействовал бронетехнику: нацгвардейцы отбили российский штурм на Северском направлении. Видео

Бойцы Сил обороны Украины на Северском направлении на фронте отбили массированный штурм российских оккупационных войск. Враг использовал для наступления бронированную технику, но понес потери и был вынужден отступить.

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Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко на своем канале в Telegram в среду, 11 июня. Он опубликовал видео удачной работы украинских защитников, на котором видно, как вражеская техника пылает на передовой.

Штурм оккупантов отбили бойцы батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж". Войска государства-агрессора только за первые минуты своего штурма потеряли танк и три единицы бронетехники.

"На видео кадры, отснятые с наших дронов. Их операторы также делали сбросы на уже подбитую вражескую технику, добивая ее. Только за первые минуты отражения атаки был поражен один танк и три единицы бронетехники врага", – написал Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие атаковали пункт постоянной дислокации оккупантов в поселке Марьино в Курской области РФ. По предварительным данным, под удар могла попасть целая рота захватчиков.

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