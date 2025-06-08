Враг запустил по Сумщине БПЛА "Ланцет": среди раненых – беременная
Оккупационные войска России утром 8 июня нанесли удар беспилотником по территории Недригайловской общины, что в Роменском районе Сумщины. В результате действий агрессора пострадали две женщины.
Предварительно, военные преступники применили барражирующий боеприпас "Ланцет". Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Отмечается, что ранения получили 43-летняя и 28-летняя женщины, одна из которых – беременна. В зоне удара повреждены гражданские автомобили, магазины.
"Враг сознательно бьет по мирному населению – без всяких моральных границ... На месте работают все соответствующие службы. Выясняем масштабы разрушений и все обстоятельства", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, утром в воскресенье враг также нанес удары по Есманьской громаде Сумщины, применив реактивные системы залпового огня и FPV-дроны.
В результате атаки ранен один человек. Кроме этого, загорелись жилые дома мирных жителей.
Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая на Сумщине российский барражирующий боеприпас "Ланцет" попал в блокпост, где находился полицейский. К счастью, молодой правоохранитель Даниил выжил. Момент вражеского удара попал на видео.
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