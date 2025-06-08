Враг запустил по Сумщине БПЛА 'Ланцет': среди раненых – беременная

Оккупационные войска России утром 8 июня нанесли удар беспилотником по территории Недригайловской общины, что в Роменском районе Сумщины. В результате действий агрессора пострадали две женщины.

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Предварительно, военные преступники применили барражирующий боеприпас "Ланцет". Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Отмечается, что ранения получили 43-летняя и 28-летняя женщины, одна из которых – беременна. В зоне удара повреждены гражданские автомобили, магазины.

"Враг сознательно бьет по мирному населению – без всяких моральных границ... На месте работают все соответствующие службы. Выясняем масштабы разрушений и все обстоятельства", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, утром в воскресенье враг также нанес удары по Есманьской громаде Сумщины, применив реактивные системы залпового огня и FPV-дроны.

В результате атаки ранен один человек. Кроме этого, загорелись жилые дома мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая на Сумщине российский барражирующий боеприпас "Ланцет" попал в блокпост, где находился полицейский. К счастью, молодой правоохранитель Даниил выжил. Момент вражеского удара попал на видео.

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