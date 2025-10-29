'Враг зашел на окраины Мирнограда': в ВСУ рассказали об обстановке на Покровском направлении

Российские оккупационные войска на Покровском направлении прорвались на окраину Мирнограда в Донецкой области. Ситуация "достаточно тяжелая", в городе продолжаются "тяжелые уличные бои".

Об этом сообщил спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал. Это затрудняет использование "некоторых средств", добавил он.

"Сейчас, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и также использует не только свои артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства. Сейчас это очень усложняет. Наши Силы Обороны пытаются удержать, делают фортификационные сооружения, но ситуация достаточно тяжелая", – рассказал Шаповал.

О чем речь

Мирноград – город Покровского района в Донецкой области, административный центр Мирноградской городской громады.

До полномасштабного вторжения в громаде было 50 тысяч населения, а по данным начальника МВА Юрия Третьяка, в начале эвакуации в прошлом году, было 30 тысяч жителей. По состоянию на 25 октября, по его словам, в громаде осталось не менее 1,5 тысячи жителей.

В самом городе отсутствуют водо- и электроснабжение Гуманитарная помощь Мирнограду прекратилась еще летом из-за постоянных обстрелов и приближения линии фронта.

Что предшествовало

Покровск и Мирноград оказались в критической опасности из-за полукольца, которое сжимает российская оккупационная армия. Если Силы обороны не найдут дополнительных резервов или других вариантов стабилизации ситуации, не исключается вариант прекращения обороны этой агломерации.

Это направление, а также Константиновское, остаются для врага в приоритете, тогда как другие

Большую роль здесь сыграла тактика длительного давления благодаря превосходству в личном составе. Однако попытка прорыва в районе Доброполья наглядно показала, что российская оккупационная армия имеет серьезные проблемы с резервами и далеко не всегда может развить достаточно успешные наступательные операции, рассказал нам известный военный обозреватель Давид Шарп.

Как сообщал OBOZ.UA, стремление захватчиков к полной оккупации четырех областей Украины остаются неизменными, однако перспектива представляется долгосрочной и маловероятной. Ведь для этого должны одновременно сойтись несколько факторов: значительное усиление военно-технической помощи РФ, одновременное ослабление украинской армии и тому подобное. Нынешние тактические сдвиги врага ограничиваются отдельными направлениями – прежде всего Покровским и Купянским – однако твердой фиксации контроля пока нет, линии соприкосновения размыты, а боевые порядки сторон смешанные.

