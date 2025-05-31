Враг значительно активизировался на Запорожском направлении: Сырский рассказал о ситуации и назвал ключевые задачи для ВСУ

Военные российской оккупационной армии активизировались на Запорожском направлении и осуществляют там активные наступательные действия. Также захватчики пытаются продвинуться на пограничные Сумщины, а также на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях.

Видео дня

Об этом по итогам совещания по результатам деятельности Сил обороны в мае сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что наши защитники сдерживают противника и наносят ему значительные потери.

"Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия. Принимаем меры для повышения устойчивости обороны наших войск путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника", – говорится в сообщении.

Сирский отметил, что Силы обороны проводят активные действия с целью улучшения тактического положения и на территории РФ. Благодаря артиллерии, авиации и беспилотникам в течение мая противник потерял более 34 тысяч военных.

"Уничтожаем врага и его оборонный потенциал и в глубоком тылу. Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ – поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей – мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА", – сообщил Сырский.

Он добавил, что операция на Курщине продолжается, здесь россияне сосредоточили свои лучшие части, которые планировали перебросить на восток Украины. Со своей стороны бойцы ВСУ сдерживают врага и защищают северные границы нашего государства. Главнокомандующий отметил, что оккупанты имеют преимущество в применении дронов на оптоволокне, что значительно усложняет борьбу с ними.

"Продолжается плановая работа по переходу Сил обороны на корпусную систему. Это позволит повысить качество управления войсками и усилит контроль за состоянием и эффективностью применения боевых бригад", – говорится в сообщении.

В итоге Сырский поблагодарил украинских защитников и защитниц за слаженную боевую работу и мужество в приближении справедливого мира для Украины.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, только с начала 2025 года потери российских оккупантов превысили 190 тысяч человек. Он добавил, что Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки 30 мая украинские военнослужащие ликвидировали и ранили еще 1250 российских оккупантов. Также были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!