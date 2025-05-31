ВСУ отминусовали 1250 оккупантов и 54 артсистемы врага: свежие данные Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки 30 мая украинские военнослужащие ликвидировали и ранили еще 1250 российских оккупантов. Также были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

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С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 987 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 2 танка, 5 боевых бронированных машин и 54 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 10867 танков, 22652 ББМ и 28475 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1400 единиц реактивных систем залпового огня и 1173 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 372 самолетов, 336 вертолетов и 38215 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 3265 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 50198 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3902 – специальной техники.

Ранее сообщалось, что потери армии РФ в войне против Украины распределяются крайне неравномерно между регионами страны-агрессора. По числу смертей в так называемой СВО с большим отрывом лидирует Республика Тыва, далее следуют Бурятия и Алтай.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 29 мая рассказал, что с начала 2025 года потери РФ в войне достигли 194 тыс. человек. По словам главкома, украинские защитники продолжают эффективную боевую работу, уничтожая силы захватчиков.

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